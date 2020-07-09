Народный депутат Украины из группы «За Майбутнє» Анна Скороход заявила, что ее мужу нужно дать грамоту за то, что он «развалил экономику России».

Об этом он сказала сегодня, 9 июля, во время посещения судостроительного завода «Океан» в Николаеве, передает корреспондент НикВести.

Напомним, Анна Скороход искала на предприятии «следы распила», о котором ранее неоднократно публично заявляла, обвиняя в этом нынешних владельцев «Океана».

Во время экскурсии депутат Николаевского горсовета, «киборг» Сергей Танасов напомнил о скандале, связанном с мужем Анны Скороход Алексеем Алякиным.

Алексей Алякин

Отметим, что он является гражданином Российской Федерации. Алексей Алякин после переезда в Украину в 2013 году получил украинское гражданство. Однако решение о вступлении его гражданства дважды отменяла миграционная служба. В ноябре 2019 года Генпрокуратура задержала его из-за российского подозрения в мошенничестве в особо крупных размерах.

После депутат Анна Скороход в ходе заседания ВРУ заявила о том, что ее муж был задержан якобы за то, что она голосовала против земельного закона.

— Если он связан с Российской Федерацией и то, что о нем пишут... то ему надо выдать грамоту за то, что он развалил экономику России, — сказала Анна Скороход в ответ на слова Сергея Танасова.

В свою очередь, он обвинил депутата в том, что она пытается добиться национализации завода, чтобы после «пустить его с молотка».

— А сейчас вы пытаетесь развалить экономику [Украины]. Я знаю, как работает ФСБ. Поверьте, я долго прослужил в армии. Улыбки ваши сейчас неуместны. Этот завод — стратегический объект, а это стратегическое направление реального сектора экономики. И, вместо того, чтобы поставить плечо инвестору, который запустил производство, вы сейчас его пытаетесь опорочить, вернуть все назад в госсобственность и выставить, как и все предприятия госсобственности, опять на торги, чтобы с молотка Кремль наконец-то купил это предприятие и все-таки разворовал. Я вам скажу так — Николаев не даст вам этого сделать. Вы меня услышали?, — сказал Сергей Танасов.

Он добавил, что если Киев не хочет подставить плечо предприятию и, к примеру, прокредитовать его, узнать о проблемах, то это сделает город. Сергей Танасов отметил, что городской голова и депутаты поддержат такую инициативу, «потому что это город корабелов, а не русских».

Анна Скороход ответила, что обвинять ее в пророссийской позиции неуместно и безосновательно.

— Я гражданка Украины, уроженица Киева, никакого отношения к России не имею. То, что вы сейчас манипуляционными движениями пытаетесь приплести сюда моего супруга, это не целесообразно. Страна Украина никогда не будет ничего продавать россиянам в интересах России. Запомните это навсегда. Потому что у нас военизированный конфликт, у нас «отжали» Крым, у нас на сегодняшний момент «отжали» Донбасс. Всеми силами мы пытаемся и будем пытаться вернуть их назад. Поэтому обвинять меня в какой-то российской стороне — это безосновательно, — отметила нардеп.

Как сообщает 112 канал, в 1994 году Алексей Алякин основал в Москве группу компаний «Реинвест», которая занималась девелоперским бизнесом и инвестициями в недвижимость. В 1997 году он безуспешно баллотировался в депутаты Мосгордумы. Тогда же начал приобретать доли в банках, среди которых «АБфинанс», «Кедр» и «Пушкино». Некоторое время работал в Минимущества РФ.

В 2011 году Алексей Алякин считался основным владельцем банка «Пушкино», входившего в 200 крупных банков России. В 2013 году произошел крах банка, который к тому моменту уже привлек 24 миллиарда рублей частных вкладов. Позже Центробанк России отозвал у «Пушкино» лицензию.

Тогда же Алексей Алякин объявил себя банкротом. А его задолженности перед кредиторами достигли 500 миллионов рублей. После этого его обвинили в мошенничестве. В 2013 году он переехал в Украину и и был объявлен Россией в международный розыск. В украинской собственности Алякина числится строительная компания «Прогресс Буд» в Борисполе.

Напомним, свою цель визита на завод «Океан» Анна Скороход объяснила желанием разобраться в ситуации и подтвердить или опровергнуть ранее опубликованные ею же обвинения о разворовывании завода его нынешними владельцами. При этом, нардеп неоднократно заявила, что выступает за национализацию этого предприятия, заявив, что его продали незаконно и по заниженной стоимости. Однако, отвечая на вопрос о том, почему она требует, чтобы его забрало государство, хотя «Океан» был продан еще в 2001 году, Анна Скороход сказала, что тогда ходила в школу.

Ранее сообщалось, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал, что он вместе с коллегами нардепами от Николаевщины обратится в Офис генерального прокурора Украины и поспособствует отмене ареста имущественного комплекса судостроительного завода «Океан».

Как известно, целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили тогдашний министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Отметим, что не смотря на арест предприятия 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи - Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.

11 июня Василий Капацына устроил экскурсию по предприятию, чтобы показать, как ведутся работы и опровергнуть заявления народного депутата Украины Анны Скороход о «распиле» оборудования на металл.

19 июня Василий Капацына сообщил, что прокурор хочет передать имущество завода Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).