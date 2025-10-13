Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Голова Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: «МикВісті»

Уряд не буде зменшувати частку податку на доходи фізичних осіб для прифронтових громад із 64% до 60%.

Про це заявив Віталій Кім на брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 7 жовтня, пишуть «МикВісті».

Раніше уряд пропонував скоротити частку ПДФО, що надходить до місцевих бюджетів до 60%. Якщо б зміни ухвалили, місцеві громади по всій країні могли б недоотримати 15,9 мільярда гривень, що загрожує фінансуванню шкіл, садочків, лікарень, ЖКГ та зарплат працівників бюджетної сфери.

Відповідаючи на запитання журналістів про преференції для прифронтової Миколаївської області, Віталій Кім зазначив, що першочергово планується залишити для таких громад 64% ПДФО. На уточнююче запитання журналістки чи це рішення вже ухвалено він відповів:

— Для прифронтових громад залишаємо 64% ПДФО. Остаточного рішення ще не ухвалено, але це заплановано, — сказав Віталій Кім.

Уряд також планує підтримку прифронтового бізнесу через новий механізм фінансування: 80% компенсації за зруйноване майно покриватиме держава, а кредити для підприємців будуть доступні на пільгових умовах.

— Це також підвищення суми по кредиту для прифронтових регіонів, це збільшення видачі кредитів. Раніше у нас був клас ризику 9 або 10, кредити були дорожчі і нам їх не давали. Бізнесу прифронтовому, якому мали допомагати, видавали дорогі кредити, наприклад, Agrofusion під 12% євро — це дуже високий відсоток при середньому 7%. Зараз ситуацію вирівняли, — пояснив Віталій Кім.

За його словами, питання додаткових преференцій розглядатимуть у жовтні, аби бізнесу було вигідніше відкриватися та відновлюватися саме на прифронтових територіях.

— А зараз ми йдемо за додатковими умовами, щоб бізнесу було вигідніше відкриватись на прифронтових територіях. Бізнес — це про гроші, а гроші — це про ризики. Якщо ризик більший, то й заробіток має бути більший, — додав він.

Нагадаємо, що уряд пропонує зменшити частку податку на доходи фізичних осіб, що йде до місцевих бюджетів, із 64% до 60%. Якщо зміни ухвалять у бюджеті-2026, громади по всій країні можуть недоотримати 15,9 мільярда гривень.

