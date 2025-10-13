  • понеділок

    13 жовтня, 2025

  • 11.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 11.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Голова Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: «МикВісті»Голова Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: «МикВісті»

Уряд не буде зменшувати частку податку на доходи фізичних осіб для прифронтових громад із 64% до 60%.

Про це заявив Віталій Кім на брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 7 жовтня, пишуть «МикВісті».

Раніше уряд пропонував скоротити частку ПДФО, що надходить до місцевих бюджетів до 60%. Якщо б зміни ухвалили, місцеві громади по всій країні могли б недоотримати 15,9 мільярда гривень, що загрожує фінансуванню шкіл, садочків, лікарень, ЖКГ та зарплат працівників бюджетної сфери.

Відповідаючи на запитання журналістів про преференції для прифронтової Миколаївської області, Віталій Кім зазначив, що першочергово планується залишити для таких громад 64% ПДФО. На уточнююче запитання журналістки чи це рішення вже ухвалено він відповів:

Реклама

— Для прифронтових громад залишаємо 64% ПДФО. Остаточного рішення ще не ухвалено, але це заплановано, — сказав Віталій Кім.

Уряд також планує підтримку прифронтового бізнесу через новий механізм фінансування: 80% компенсації за зруйноване майно покриватиме держава, а кредити для підприємців будуть доступні на пільгових умовах.

— Це також підвищення суми по кредиту для прифронтових регіонів, це збільшення видачі кредитів. Раніше у нас був клас ризику 9 або 10, кредити були дорожчі і нам їх не давали. Бізнесу прифронтовому, якому мали допомагати, видавали дорогі кредити, наприклад, Agrofusion під 12% євро — це дуже високий відсоток при середньому 7%. Зараз ситуацію вирівняли, — пояснив Віталій Кім.

За його словами, питання додаткових преференцій розглядатимуть у жовтні, аби бізнесу було вигідніше відкриватися та відновлюватися саме на прифронтових територіях.

— А зараз ми йдемо за додатковими умовами, щоб бізнесу було вигідніше відкриватись на прифронтових територіях. Бізнес — це про гроші, а гроші — це про ризики. Якщо ризик більший, то й заробіток має бути більший, — додав він.

Нагадаємо, що уряд пропонує зменшити частку податку на доходи фізичних осіб, що йде до місцевих бюджетів, із 64% до 60%. Якщо зміни ухвалять у бюджеті-2026, громади по всій країні можуть недоотримати 15,9 мільярда гривень.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету».

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині після російських атак п’ятеро поранених, пошкоджені будинки, вежа зв’язку та газогін
Трамп пригрозив Путіну дати Україні ракети Tomahawk, якщо війна не припиниться
ЄС планує виділити додаткові €100 мільйонів допомоги Україні для підготовки до зими
Реклама

Читайте також:

новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
новини

Фалєєв більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Аліна Квітко
новини

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС планує виділити додаткові €100 мільйонів допомоги Україні для підготовки до зими
Трамп пригрозив Путіну дати Україні ракети Tomahawk, якщо війна не припиниться
На Херсонщині після російських атак п’ятеро поранених, пошкоджені будинки, вежа зв’язку та газогін

Біля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли 16 дерев

4 години тому

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук

Головне сьогодні