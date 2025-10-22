  • середа

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО. Скриншот з трансляціїРада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО. Скриншот з трансляції

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №14000 про Державний бюджет на 2026 рік. За документ проголосували 256 народних депутатів.

Серед основних змін це збереження для місцевих бюджетів 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — головного джерела надходжень громад. Саме з ПДФО фінансуються зарплати освітян, медиків, комунальників, утримання транспорту, благоустрій і соціальні програми.

Нагадаємо, у початковій редакції проєкту бюджету уряд пропонував зменшити частку ПДФО, яка залишається громадам, до 60%, що означало б для місцевого самоврядування втрату близько 16 мільярдів гривень по країні. Для Миколаєва — це десятки мільйонів гривень, які йдуть на енергоносії, прибирання міста, утримання закладів освіти та медицини, детальніше про це в статті «МикВісті»: «Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву».

Під час обговорення законопроєкту народний депутат Павло Бакунець (депгрупа «Довіра») наголосив:

— Ми підтримуємо цей законопроєкт у першому читанні. Дякую, що підтримали місцеве самоврядування — залишили громадам 64% податків від офіційних зарплат українців, щоб пройти цю зиму і складний опалювальний сезон, – розповів Павло Бакунець.

Окрім цього, парламентський Комітет з питань бюджету рекомендував уряду:

  • під час розрахунків горизонтального вирівнювання враховувати актуальні дані Держстату про населення та Мінсоцполітики про ВПО;

  • опрацювати питання погашення різниці в тарифах.

Друге читання законопроєкту про держбюджет-2026 заплановане на 20 листопада, а фінальне ухвалення — на 1 грудня.

Нагадаємо, що основна частина доходів місцевих бюджетів — це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Саме з нього фінансуються зарплати освітян, медиків і комунальників, утримання транспорту, вуличне освітлення, прибирання територій, робота садочків і лікарень.

Із 2023 року частину ПДФО, яку сплачують військовослужбовці, держава почала зараховувати до держбюджету. Для прифронтових громад, зокрема Миколаєва, це стало особливо відчутним: лише за 2024 рік місто недоотримало близько 2,7 мільярда гривень.

