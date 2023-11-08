Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, що передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету.

Як повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, «за» проголосували 253 депутати.

Варто зазначити, що результатів поіменного голосування поки не оплилюднили.

Законопроект №10037 передбачає також, що доходи Дорожнього фонду в 2024 спрямують у загальний фонд бюджету і на потреби оборони. Військовий ПДФО зараховуватиметься до державного бюджету з 1 жовтня 2023 і до 31 грудня року, в якому закінчиться воєнний стан.

«З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 мільярдів гривень) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 мільярдів гривень)», — пояснила вона.

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

45% — ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ мільярд гривень)

45% — Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ мільярд гривень)

10% — розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 мільярдів гривень).

Також Роксолана Підласа пояснила, що «звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення.

у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад, у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями,

Також зазначається, що села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати),

Крім того, залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати лише на пріоритетні видатки: соціальні, підтримку оборони, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії тощо. Ніякого будівництва.

Нагадаємо, що 17 жовтня Верховна Рада провалила голосування у другому читанні за законопроект, яким пропонувалось забрати у місцевих громад надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці.

Як відомо, в рамках підготовки закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Відповідний урядовий законопроєкт уже поданий до Верховної Ради.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Також ситуацію з можливою втратою військового ПДФО прокоментували народні депутати. Зокрема, народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов виступив з критикою в бік Міністерства фінансів та бюджетного комітету Верховної Ради України через рішення забрати з бюджету Миколаєва податку на доходи фізосіб, який сплачують військові.

Під час сесії Миколаївської міської ради він заявив, що не буде підтримувати державний бюджет 2024, якщо в нього не внесуть поправки для того, щоб залишити в прифронтових громадах податок на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці.

Народний депутат України Максим Дирдін повідомив, що не вноситиме до державного бюджету-2024 правки по Миколаївській області. На відміну від його колеги, нардеп Олександр Пасічний розказав, що працює над внесенням правок до державного бюджету на 2024 рік, щоб збалансувати доходи міста Миколаєва дотаціями після втрати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.

Народний депутат України Ігор Негулевський заявив, що підтримує вилучення військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з бюджетів громад, оскільки зараз пріоритет — перемога України, тому всі інші питання, включаючи повсякденні потреби громад, мають бути відкладені на другий план.