КНДР використовує війну проти України як полігон для підготовки своїх військових, — ГУР

Північнокорейські солдати. Ілюстраційне фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Військовослужбовці Північної Кореї продовжують брати участь у війні Росії проти України та допомагають завдавати артилерійських ударів по українських прикордонних громадах.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, станом на січень 2026 року підрозділи КНДР перебувають на території Курської області Росії. Звідти вони під командуванням російських військових ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також виконують завдання з аеророзвідки, артилерійської розвідки й коригування ударів РСЗВ.

У ГУР зазначають, що в межах домовленостей між Пхеньяном і Москвою Північна Корея регулярно проводить ротацію своїх військовослужбовців, залучених до бойових дій на боці Росії. Загалом із моменту вступу КНДР у війну додому повернулися близько трьох тисяч підготовлених і досвідчених солдатів.

«Фокус на оволодінні безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасної війни — характерна риса та одна з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні», — наголошують у розвідці.

У грудні 2025 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уперше публічно підтвердив, що КНДР направила до Росії інженерні війська для розмінування Курської області.