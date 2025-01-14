Південна Корея планує обговорити з Україною повернення полонених солдатів КНДР

Полонений солдат з КНДР, фото: Telegram/Zelenskiy

Південна Корея обговорить з Україною повернення північнокорейських військових, якщо ті вирішать дезертирувати.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

«Уряд Південної Кореї планує проконсультуватися з Україною щодо доставки північнокорейських солдатів, захоплених Україною, на південь, якщо вони вимагатимуть дезертирства», – повідомляє видання з посиланням на міністерство закордонних справ.

Зазначається, що речник Міністерства закордонних справ Лі Чже Вунг зробив цю заяву під після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що двоє північнокорейських солдатів були захоплені в полон.

«Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з Конституцією, уряд планує провести переговори з Україною, якщо вони вимагатимуть дезертирства до Південної Кореї», – сказав речник.

Нагадаємо, Україна готова передати Північній Кореї її полонених солдатів в обмін на допомогу у звільненні українських військових з російського полону.