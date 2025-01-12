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Україна готова віддати полонених солдатів КНДР, якщо Кім Чен Ин сприятиме обміну українських військових, – Зеленський

Полонений солдат з КНДР, фото: Telegram/ZelenskiyПолонений солдат з КНДР, фото: Telegram/Zelenskiy

Україна готова передати Північній Кореї її полонених солдатів в обмін на допомогу у звільненні українських військових з російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що російська армія дедалі більше залежить від допомоги Пхеньяна.  

«Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна. Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії», – зазначив Зеленський.

Президент також акцентував, що солдати КНДР, які не захочуть повертатися до своєї країни, можуть обрати інші шляхи.

«Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 січня українські військові вперше взяли в полон двох солдатів із Північної Кореї на території Курської області Росії. Обоє зазнали поранень, але залишилися живими. Зараз їх доправлено до Києва, де з ними працюють слідчі СБУ.

 

 

 

 

 

 

 

 

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