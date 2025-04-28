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Північна Корея офіційно підтвердила участь своїх військових у війні Росії проти України

Війська КНДР. Фото: KCNA via REUTERSВійська КНДР. Фото: KCNA via REUTERS

Уперше Північна Корея офіційно підтвердила участь своїх військових у війні Росії проти України, зокрема на Курському напрямку.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.

Центральна військова комісія Трудової партії висловила вдячність підрозділам КНДР за «героїчні подвиги» у боротьбі проти «посягань на суверенітет» з боку України. Комісія також заявила, що Курська область нібито повністю «звільнена».

Лідер КНДР Кім Чен Ин, посилаючись на договір про стратегічне партнерство з Росією, наказав направити війська для участі у бойових діях разом із російськими силами. Він також анонсував зведення пам’ятника в Пхеньяні, який «вихвалятиме героїзм» військових, а також вшанування загиблих солдатів.

У повідомленні KCNA Україну називають «авангардом імперіалістичних держав» і звинувачують у руйнуванні житлових кварталів та загибелі мирних жителів. Це також перше офіційне підтвердження втрат серед північнокорейських військових.

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов відзвітував Володимиру Путіну про повне звільнення території Курської області.

Як відомо, на Курському напрямку воювали 8 тисяч військових із Північної Кореї. Крім того, Північна Корея у 2024 році відправила тисячі робітників у Росію попри резолюцію Ради Безпеки ООН, яка не дозволяє цього. Громадян КНДР відправляли на будівельні майданчики через те, що у РФ бракує живої сили, бо чоловіки воюють проти України.

12 березня стало відомо, що російські війська зайшли в місто Суджа Курської області. Аналітики ISW, посилаючись на геолокаційні кадри з російських Telegram-каналів, зазначили, що останніми днями війська РФ просувалися в цьому районі та брали під контроль низку населених пунктів.

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