На війні проти України загинули близько 2 тисяч військових з Північної Кореї

Кім Чен Ин інспектує війська КНДР. Фото ілюстративне: Reuters

За даними розвідки Південної Кореї (NIS), під час бойових дій в Україні загинули близько 2 тисяч північнокорейських солдатів, відправлених воювати на боці Росії.

Про це повідомляє південнокорейська агенція новин Yonhap.News.

За даними NIS, від жовтня минулого року КНДР направила до Росії близько 13 тисяч військових та певне озброєння, щоб підтримати Москву у війні проти України.

За словами парламентарів Південної Кореї Пак Сун Вона та Лі Сон Квена, розвідслужба також заявила, що Пхеньян планує відправити ще близько 6 000 військових у рамках третьої хвилі мобілізації військ. Крім того, близько тисячі військових інженерів уже прибули до Росії.

За даними Yonhap.News, нинішні підрозділи розташовані «у тилових районах як резервні сили, проте не виключені спроби зміни цілей їхнього перебування».

«Північна Корея офіційно повідомляла про близько 350 загиблих у перших двох хвилях відправки. У квітні NIS оцінювала втрати щонайменше у 600 осіб. Тепер після додаткової перевірки даних разом з іншими країнами розвідка підвищила оцінку до 2 000 загиблих», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що Північна Корея може відправити до Росії ще 30 тисяч військових.