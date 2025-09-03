Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    3 вересня, 2025

  • 27.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На війні проти України загинули близько 2 тисяч військових з Північної Кореї

Кім Чен Ин інспектує війська КНДР. Фото ілюстративне: ReutersКім Чен Ин інспектує війська КНДР. Фото ілюстративне: Reuters

За даними розвідки Південної Кореї (NIS), під час бойових дій в Україні загинули близько 2 тисяч північнокорейських солдатів, відправлених воювати на боці Росії.

Про це повідомляє південнокорейська агенція новин Yonhap.News.

За даними NIS, від жовтня минулого року КНДР направила до Росії близько 13 тисяч військових та певне озброєння, щоб підтримати Москву у війні проти України.

За словами парламентарів Південної Кореї Пак Сун Вона та Лі Сон Квена, розвідслужба також заявила, що Пхеньян планує відправити ще близько 6 000 військових у рамках третьої хвилі мобілізації військ. Крім того, близько тисячі військових інженерів уже прибули до Росії.

За даними Yonhap.News, нинішні підрозділи розташовані «у тилових районах як резервні сили, проте не виключені спроби зміни цілей їхнього перебування».

«Північна Корея офіційно повідомляла про близько 350 загиблих у перших двох хвилях відправки. У квітні NIS оцінювала втрати щонайменше у 600 осіб. Тепер після додаткової перевірки даних разом з іншими країнами розвідка підвищила оцінку до 2 000 загиблих», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що Північна Корея може відправити до Росії ще 30 тисяч військових.

Останні новини про: Війна в Україні

Британія продовжила програму захисту українців ще на два роки
Артилерія та FPV-дрони вдарили по Миколаївському району: пошкоджені будинки
Російські обстріли Херсонщини: двоє загиблих і 14 поранених
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія

Ірина Олехнович
новини

Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

Аліна Квітко
новини

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн

Юлія Бойченко
новини

«Вранці там аврал. Як дітям ходити в школу?», — миколаївці просять відновити світлофори біля 52-ї гімназії у Лісках

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російські обстріли Херсонщини: двоє загиблих і 14 поранених
Артилерія та FPV-дрони вдарили по Миколаївському району: пошкоджені будинки
Британія продовжила програму захисту українців ще на два роки

Одкровення Єрмолаєва: (Не)законність онлайн-сесій, депутатів купують за будки, фейкова доброчесність

Катерина Середа

Артилерія та FPV-дрони вдарили по Миколаївському району: пошкоджені будинки

Лачен закликав Сєнкевича провести офлайн сесію

Вісім дронів збили на Миколаївщині вночі: уламки пошкодили будинки

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay