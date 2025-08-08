Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    8 серпня, 2025

  • 29.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві Фонд енергоефективності презентував для ОСББ оновлені умови програми «ВідновиДІМ»

Миколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємствМиколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємств

У Миколаєві відбувся захід для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, на якому Державний фонд енергоефективності представив оновлені умови програми «ВідновиДІМ». 

Зустріч зібрала майже 50 представників ОСББ міста, повідомляють у Центрі житлового фонду та розвитку підприємств в Facebook.

Дана програма передбачає 100% компенсацію витрат на відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок війни. Кошти, сформовані європейськими інвесторами, надходять безпосередньо на рахунки ОСББ через Державний фонд енергоефективності.

Під час зустрічі начальниця відділу верифікації Фонду Анастасія Щербініна розповіла про оновлені умови участі, а керуюча партнерка ГС «Центр житлового фонду» Тетяна Тимошина пояснила, як організувати процес подання заявки, на що звертати увагу та з чим мешканці можуть зіштовхнутись.

Миколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємствМиколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємств
Миколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємствМиколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємств
Миколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємствМиколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємств

Окремо учасники обговорили, що встановити індивідуальний тепловий пункт у межах повторної участі у програмі можна лише за умови, якщо вартість пошкоджених вікон і дверей перевищує вартість ІТП. Також не можна замінювати лише старі дерев’яні вікна без наявних пошкоджень, за винятком випадків, коли вони розташовані на фасаді з боку прильоту.

Також організатори підкреслили, що «ВідновиДІМ» є державною програмою і не потребує погодження з міською радою. ОСББ подають заявки напряму до Фонду енергоефективності у Києві, а витрати компенсуються у повному обсязі через казначейський рахунок державної установи.

Миколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємствМиколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємств
Миколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємствМиколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємств

Організатори наголосили, що відновлення житлового фонду можливе лише за умови активної позиції самих ОСББ, які мають ініціювати процес, готувати документи та подавати заявки.

Читайте також: Сонячні дахи Миколаєва: як жителі багатоповерхівок об’єднуються та обирають енергобезпеку й економію

Реклама

Читайте також:

новини

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

На добудову скверу біля школи №20 потрібно ще ₴30 млн, але в бюджеті Миколаєва цих грошей немає, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві виконком зобов’язав «Таврію-В» облаштувати укриття в магазині на Намиві

Ірина Олехнович
новини

ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Справа Князєва: у ВАКСі дивились записи з передачі грошей, які перед затриманням приніс миколаївський ексдепутат Горбуров

5 годин тому

Чоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою, його затримали

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay