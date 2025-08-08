У Миколаєві Фонд енергоефективності презентував для ОСББ оновлені умови програми «ВідновиДІМ»

Миколаївським ОСББ презентували оновлені умови програми «ВідновиДІМ». Фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємств

У Миколаєві відбувся захід для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, на якому Державний фонд енергоефективності представив оновлені умови програми «ВідновиДІМ».

Зустріч зібрала майже 50 представників ОСББ міста, повідомляють у Центрі житлового фонду та розвитку підприємств в Facebook.

Дана програма передбачає 100% компенсацію витрат на відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок війни. Кошти, сформовані європейськими інвесторами, надходять безпосередньо на рахунки ОСББ через Державний фонд енергоефективності.

Під час зустрічі начальниця відділу верифікації Фонду Анастасія Щербініна розповіла про оновлені умови участі, а керуюча партнерка ГС «Центр житлового фонду» Тетяна Тимошина пояснила, як організувати процес подання заявки, на що звертати увагу та з чим мешканці можуть зіштовхнутись.

Окремо учасники обговорили, що встановити індивідуальний тепловий пункт у межах повторної участі у програмі можна лише за умови, якщо вартість пошкоджених вікон і дверей перевищує вартість ІТП. Також не можна замінювати лише старі дерев’яні вікна без наявних пошкоджень, за винятком випадків, коли вони розташовані на фасаді з боку прильоту.

Також організатори підкреслили, що «ВідновиДІМ» є державною програмою і не потребує погодження з міською радою. ОСББ подають заявки напряму до Фонду енергоефективності у Києві, а витрати компенсуються у повному обсязі через казначейський рахунок державної установи.

Організатори наголосили, що відновлення житлового фонду можливе лише за умови активної позиції самих ОСББ, які мають ініціювати процес, готувати документи та подавати заявки.

