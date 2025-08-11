У Миколаєві на проспекті Миру сталася пожежа в багатоповерхівці: загинув чоловік
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
0:05, 11 серпня, 2025
-
У Миколаєві сталась пожежа квартирі на девʼятому поверсі багатоповерхівки на проспекті Миру, 44. У пожежі загинув чоловік.
Про це повідомляє ДСНС Миколаївської області.
Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку в обід 10 серпня.
На місці з'ясовано, що пожежа розповсюдилась на сусідні балкони поруч розташованих квартир. Рятувальники за допомогою спеціальних рятувальних комплектів евакуювали трьох мешканців сусідніх квартир та вивели 12 людей з нижніх поверхів, які через задимлення не могли самостійно вийти.
Також під час гасіння вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1961 року народження.
О 15:55 пожежу площею 45 квадратних метрів ліквідували силами ДСНС. Причину займання з'ясовують фахівці. На місці пожежі працювало 20 рятувальників та 6 одиниць спецтранспорту. Також на місці працювали медики швидкої медичної допомоги та поліція.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.