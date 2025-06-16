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У Миколаєві мешканці будинку на Лазурній не можуть перейти на ОСББ через спротив управляючої компанії

Збори жителів будинку на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинкуЗбори жителів будинку на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинку

Жителі будинку на вулиці Лазурній, 10а в Миколаєві намагаються вийти з-під управління ТОВ «Управляюча компанія БРИЗ ПРО» та перейти на самостійне управління у форматі ОСББ. Вони вже провели збори, оформили статут, обрали правління й створили повноцінне об’єднання співвласників. Проте керівна компанія відмовляється визнавати їхнє рішення й не дозволяє припинити договір.

Як розповіли журналістам «МикВісті» мешканці будинку, перехід до ОСББ став вимушеним кроком через систематичну бездіяльність управляючої компанії.

За словами мешканців, попри те, що на рахунку будинку накопичено приблизно 100 тисяч гривень, ремонтні роботи в будинку так і не були проведені, а усі звернення з вимогою використати ці кошти залишаються без відповіді.

— Люди зібрали підписи, написали заяву, пройшли всі процедури — а управляюча компанія просто ігнорує, — каже жителька будинку Таїса.

Жителі також розповідають, що у минулому році компанія без попередження підняла тариф на обслуговування. Лише після звернення до контролюючих органів тариф було знижено, однак після цього представники компанії заявили, що більше нічого робити не збираються.

Попри створення ОСББ, «БРИЗ ПРО» заявила, що протоколи установчих зборів складені з порушеннями, тому договір на управління будинком не може бути розірваний. Крім того, мешканців, особливо пенсіонерів, лякають тим, що в разі зміни форми управління вони можуть втратити субсидії.

— Будинок розвалюється, а управляюча компанія просто тримає нас у заручниках — не дає розірвати договір і навіть лякає пенсіонерів втратою субсидій, — каже вона.

Збори жителів будинку на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинкуЗбори жителів будинку на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинку
Будинок на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинкуБудинок на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинку

На загальних зборах співвласники вимагали або передати накопичені кошти новому ОСББ, що вони створили, або щоб «БРИЗ ПРО» зробили ремонт у будинку. Втім, компанія не йде на поступки.

Аварія водопроводу у підвалі будинку на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинкуАварія водопроводу у підвалі будинку на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинку
Будинок на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинкуПідвал будинку на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинку
Будинок на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинкуПідвал будинку на вулиці Лазурна, 10а. Фото «МикВісті» надали мешканці будинку

Мешканці наполягають на своєму праві самостійно управляти будинком і використовувати зібрані кошти за призначенням. За їх словами, ситуація залишається конфліктною, а люди — у підвішеному стані: будинок не обслуговується належним чином, а вийти з-під контролю «БРИЗ ПРО» мешканцям не дають.

Нагадаємо, нещодавно через суперечку між двома керуючими компаніями в одному з будинків Миколаєва вимкнули ліфт — чоловік з інвалідністю змушений був кілька годин чекати під будинком.

В департаменті ЖКГ розповіли, що проблема виникла через те, що з 2018 року будинок обслуговувала компанія «Місто для людей Миколаїв», а з 2021 року управителем стала «Південна» — за рішенням самих мешканців. Однак частина людей досі сплачує кошти старому ЖЕКу, що ускладнює ситуацію з оплатою й обслуговуванням будинку.

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