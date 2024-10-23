Мерія Миколаєва хоче долучитись до Револьверного фонду енергоефективних міст

Ремонт будинку по вулиці Адміральскій у Миколаєві. Архів «МикВісті»

У мерії Миколаєва хочуть долучитись до програми Револьверного фонду енергоефективних міст, щоб допомогти місцевим ОСББ отримати доступний кредит для капітальних ремонтів і термомодернізації будинків.

Про це йшла мова під час засідання комісії Миколаївської міської ради з питань гласності, законності та депутатської етики, пишуть «МикВісті».

Як зазначила в.о. директора комунальної установи «Центр енергоефективності міста Миколаєва» Ольга Гавеля, участь у фонді не лише знижує навантаження на бюджет міста, а й створює можливості для залучення додаткового фінансування від міжнародних донорів.

— Участь у програмі Револьверного фонду енергоефективних міст знизить фінансове навантаження на бюджет територіальних громад, пришвидшить реалізацію заходів з енергоефективності, які не були втілені належним чином до цього часу. Трошки нам покриє брак коштів, а також дасть змогу ефективно використовувати економію вже втілених енергоефективних проєктів. Тому що наразі ми всі знаємо блекаут і таке невигідне становище нашої країни нашого міста в тому числі. Тож ми хочемо трошки більше підняти рівень енергоефективності і нівелювати розходи, — розповідає вона.

Також у рамках цієї програми передбачається запровадження конкурсу для відбору позичальників, яким надаватиметься фінансова допомога. Після розгляду заяв від голів ОСББ спеціальна комісія вирішуватиме, кому і в якому обсязі надавати кошти.

— Ми вже довгий час плідно працюємо з ОСББ і добре знаємо їхні фінансові спроможності та кредитну історію, що дозволить здійснити ретельний аналіз перед наданням допомоги, — додала Гавеля.

ОСББ можуть отримати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу терміном на 12 місяців. Рішення щодо видачі позики буде приймати міська конкурсна комісія. Між головами ОСББ та Асоціацією енергоефективних міст укладатимуться угоди про регулярні внески, які будуть сплачуватися на рахунок міста.

За словами Ольги Гавелі, вже зараз є заявки від ОСББ на суму понад 1,5 мільйона гривень на участь у програмі.

За словами Гавелі, позитивний досвід впровадження револьверних фондів уже мають інші українські міста, такі як Чортків, Ковель та Львів. Ці міста успішно реалізували низку енергоефективних заходів і стали прикладами для наслідування.

— Ми також хочемо приєднатися до цієї програми, адже це дієвий фінансовий інструмент. Це дозволить розширити нашу програму «Теплий Миколаїв», яка допомагає мешканцям модернізувати будинки, вирішувати питання капітальних ремонтів і знижувати енергоспоживання, — зазначила Гавеля.

Програма також передбачає залучення зовнішніх донорів, які співфінансуватимуть проєкти. Якщо місто успішно впроваджує заходи з енергоефективності, донори можуть долучатися до фінансування, надаючи додаткові кошти.

— Донори, які співпрацюють з Асоціацією енергоефективних міст, вони ведуть аналіз енергоефективних заходів, а також дивляться на динаміку цього процесу і долучаються своїми коштами. Тобто, якщо бачить, що місто йде знову з енергоефективними якимись впровадженнями, вони долучаються у розмірі такому ж, як ми вкладаємо, наприклад, просимо 3 млн на ці заходи, отже вони долучаються у розмірі 3 млн, але через рік. Тобто, є вже такі проєкти, які отримали додаткову фінансову допомогу від донорів саме на енергоефективні заходи, — додала Ольга Гавеля.

Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві планували створити револьверний фонд для фінансування ОСББ, кошти з якого будуть виділяти на проєкти з відновлення. Планувалось, що джерелами фінансування револьверного фонду стануть міжнародні організації та фонди. Зазначено, що агенція розвитку Миколаєва разом із департаментом ЖКГ активно працює над залученням фінансування від донорських організацій.