На програму «Теплий Миколаїв» у 2025 році з міського бюджету планують виділити ₴67,3 млн

Програму «Теплий Миколаїв» хочуть продовжити на 2025 рік. Фото: РБК-Україна для ілюстрації

Для реалізації програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» у 2025 році планують виділити 67,3 мільйона гривень із міського бюджету.

Відповідний проєкт рішення про продовження програми «Теплий Миколаїв» 2017-2024 років на 2025 рік опублікували на сайті Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

На заходи програми у 2017-2024 роках витратили 805 мільйонів гривень. В проєкті рішення зазначено, що основні заходи включають термомодернізацію будівель, встановлення енергоефективного обладнання та проведення енергетичних аудитів для оптимізації витрат на енергоресурси.

Для мешканців міста передбачено фінансову підтримку у вигляді часткового відшкодування витрат на впровадження енергоефективних заходів. Зокрема, мешканцям багатоквартирних будинків та ОСББ планують компенсувати відсотки за кредитами або частину тіла кредиту, що може сягати до 45% залежно від суми позики та наявності енергоаудиту. Приватним домогосподарствам також можуть відшкодувати до 30% вартості обладнання для альтернативних джерел енергії.

Фінансова допомога для ОСББ поширюється на теплоізоляцію стін, дахів, заміну котлів, систем теплопостачання, вікон та дверей. Розмір компенсації становить 30% від підтверджених витрат, але не більше 3 мільйонів гривень. Для проєктів із встановлення сонячних станцій або теплових насосів сума відшкодування не перевищує 400 тисяч гривень.

На що витратять кошти у 2025 році:

на відшкодування відсоткових ставок або частини кредитів у 2025 році з бюджету Миколаєва хочуть виділити 14 мільйонів гривень;

2,4 мільйона гривень запланували на забезпечення діяльності КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва»;

41,5 мільйона гривень — на заходи щодо енергозбереження та енергоефективності, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертизу;

8,6 мільйона гривень — на реконструкцію теплових мереж, у тому числі житлових будинків;

внесок за участь у програмі «Револьверного фонду міст» Асоціації «Енергоефективні міста України» — 3 мільйони гривень.

Частина запланованих витрат за програмою на 2025 рік. Скриншот з проєкту рішення Частина запланованих витрат за програмою на 2025 рік. Скриншот з проєкту рішення

Учасників програми обиратиме спеціальна комісія, яка затверджуватиме виділення коштів на основі поданих документів та енергоаудитів. Комісія створюється розпорядженням міського голови, до її складу входять представники міської ради та профільних департаментів. Після подання заявником усіх необхідних документів комісія перевіряє відповідність умовам програми та ухвалює рішення про надання компенсації. На підставі цього рішення департамент енергетики міської ради перераховує кошти на рахунок заявника або ОСББ, яке уклало договір із підрядною організацією.

Нагадаємо, 31 жовтня депутати Миколаївської міськради підтримали проєкт рішення про приєднання міста до програми Револьверного фонду енергоефективних міст. Місто повинне виділити 3 мільйони гривень як добровільний внесок у фонд, а Департамент енергетики міськради має врахувати цю суму при плануванні бюджету на наступний рік.

Що для Миколаєва означає вступ до Револьверного фонду?

Револьверний фонд — це грошовий фонд, створений для фінансування певних проєктів, наприклад, енергоефективності в містах. Гроші з фонду використовуються на реалізацію проєктів, а потім повертаються у фонд. Повернені кошти знову використовуються для фінансування нових проєктів, що дозволяє постійно підтримувати нові ініціативи без додаткових витрат.

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Зазначимо, що вступ до револьверного фонду має допомогти місцевим ОСББ отримати доступні кредити для капітальних ремонтів і термомодернізації будинків.

Як раніше зазначала в.о. директора комунальної установи «Центр енергоефективності міста Миколаєва» Ольга Гавеля, вже зараз є заявки від ОСББ на суму понад 1,5 мільйона гривень на участь у програмі.

У рамках цієї програми передбачається запровадження конкурсу для відбору позичальників, яким надаватиметься фінансова допомога. Після розгляду заяв від голів ОСББ спеціальна комісія вирішуватиме, кому і в якому обсязі надавати кошти. ОСББ можуть отримати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу терміном на 12 місяців.

Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві планували створити револьверний фонд для фінансування ОСББ, кошти з якого будуть виділяти на проєкти з відновлення. Планувалось, що джерелами фінансування револьверного фонду стануть міжнародні організації та фонди.