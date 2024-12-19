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Якщо Зеленський піде на «план Трампа», військові влаштують держпереворот, — Макфол

Майкл Макфол, фото: espreso.tvМайкл Макфол, фото: espreso.tv

Будь-які умови, які вимагає новообраний Президент США Дональд Трамп від України, є капітуляцією, а не угодою. Якби Володимир Зеленський погодився на це, то українські військові відразу ж влаштували би держпереворот.

Таку думку висловив американський політолог, дипломат і професор Стенфордського університету, а також колишній посол США у Росії Майкл Макфол, в етері російського телеканалу «Дождь».

— Якщо Дональд Трамп продовжить казати Зеленському: «Віддавай території, не будеш ти вступати до НАТО, ми зупинимо поставки зброї», це ніяка не угода — це капітуляція, це щоб задовольнити агресора, — заявив він.

Майкл Макфол зазначив, що Україна — демократична країна, тому Володимир Зеленський не може погодитись на умови угоди, за якою «все отримує Росія, а Україна не отримує нічого».

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— Я коли спілкуюся з українцями, то спілкуюся не тільки з посадовцями, а й з солдатами також. Вони воюють за своїх братів та сестер, які загинули від рук російських загарбників. Не просто за абстрактні поняття «батьківщина чи демократія, — сказав Майкл Макфол.

Він зазначив, що українські військові кажуть: «ми три роки сиділи в окопах й тепер просто так повинні віддати все росіянам? Віддати все Путіну?»

— Ні, я не думаю, що військові на це підуть. Навіть якщо б Зеленський погодився на щось подібне, то військові відразу ж влаштували би переворот. Тому, коли ми питаємо, що готовий віддати Зеленський, треба питати і що готовий віддати Путін, — наголосив американський політолог.

Слід зазначити, що Майкл Макфол є головою Групи міжнародних експертів із санкцій проти Росії (так звана група Єрмака-Макфола), створеної Офісом Президента України для розробки та впровадження санкційної політики проти Росії. Він також є провідним експертом зі зовнішньої політики та не обіймає офіційної посади в адміністрації 

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна відмовляється від гарантій безпеки, які можуть бути запропоновані як альтернатива членству країни в НАТО.

Президент Володимир Зеленський припускає, що у разі вступу України до НАТО 5 стаття про колективну безпеку поширюватиметься не на всю територію. Але запрошення «частинами» бути не може.

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