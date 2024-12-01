Зеленський заявив, що в разі вступу України в НАТО стаття 5 може поширюватись не на всю територію

Фото: Президент України Володимир Зеленський, фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський припускає, що у разі вступу України до НАТО пʼята стаття про колективну безпеку поширюватиметься не на всю територію. Але запрошення «частинами» бути не може.

Про це він сказав на пресконференції в неділю, 1 грудня, з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві, пише «Європейська правда».

За його словами, Україна ніколи юридично не визнає російської окупації територій. А щодо НАТО, то членство в альянсі стане найкращою гарантією безпеки.

Він також зазначив, що не може бути запрошення до НАТО частини території України. Бо це автоматичне визнання, що всі інші території не українські.

Реклама

«Якщо це запрошення, то лише повністю всіх територій. Але, як ми говорили, ми розуміємо, що 5-поправка не може діяти під час війни на всій території України, бо країни проти ризиків залучення їх до війни. Україна ніколи нікого не залучувала в цю війну я маю на увазі з приводу армій членів НАТО», — сказав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що «ніколи не попросить кидати (іноземні, — прим.) війська на нашу територію».

«Чи хочемо ми? Звичайно, ми були б щасливі. Тому що вони (росіяни, — прим.) союзники з Північною Кореєю та Іраном, а ми самі воюємо. І якщо я порушу питання про те, що нам потрібні ваші війська на землі з НАТО чи без НАТО, одразу ж половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому я не можу ризикувати», — додав Президент.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що «гаряча фаза» війни з Росією можна зупинити, якщо неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територій України повертатимуть дипломатичними шляхами.

Слід зазначити, що Україна просить, щоб НАТО надало їй запрошення приєднатися до військового Альянсу вже наступного тижня. Про це йдеться у відповідному листі, який міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надіслав союзникам по НАТО напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбудеться 3-4 грудня в Брюсселі.