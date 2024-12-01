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Зеленський заявив, що в разі вступу України в НАТО стаття 5 може поширюватись не на всю територію

Фото: президент України Володимир Зеленський, фото: Віталій Носач, РБК-УкраїнаФото: Президент України Володимир Зеленський, фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський припускає, що у разі вступу України до НАТО пʼята стаття про колективну безпеку поширюватиметься не на всю територію. Але запрошення «частинами» бути не може.

Про це він сказав на пресконференції в неділю, 1 грудня, з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві, пише «Європейська правда».

За його словами, Україна ніколи юридично не визнає російської окупації територій. А щодо НАТО, то членство в альянсі стане найкращою гарантією безпеки.

Він також зазначив, що не може бути запрошення до НАТО частини території України. Бо це автоматичне визнання, що всі інші території не українські.

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«Якщо це запрошення, то лише повністю всіх територій. Але, як ми говорили, ми розуміємо, що 5-поправка не може діяти під час війни на всій території України, бо країни проти ризиків залучення їх до війни. Україна ніколи нікого не залучувала в цю війну я маю на увазі з приводу армій членів НАТО», — сказав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що «ніколи не попросить кидати (іноземні, — прим.) війська на нашу територію».

«Чи хочемо ми? Звичайно, ми були б щасливі. Тому що вони (росіяни, — прим.) союзники з Північною Кореєю та Іраном, а ми самі воюємо. І якщо я порушу питання про те, що нам потрібні ваші війська на землі з НАТО чи без НАТО, одразу ж половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому я не можу ризикувати», — додав Президент.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що «гаряча фаза» війни з Росією можна зупинити, якщо неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територій України повертатимуть дипломатичними шляхами.

Слід зазначити, що Україна просить, щоб НАТО надало їй запрошення приєднатися до військового Альянсу вже наступного тижня. Про це йдеться у відповідному листі, який міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надіслав союзникам по НАТО напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбудеться 3-4 грудня в Брюсселі.

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