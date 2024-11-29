ЗМІ: Україна просить запрошення в НАТО вже наступного тижня

Очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до НАТО щодо вступу України, фото РБК-Україна

Україна просить, щоб НАТО надало їй запрошення приєднатися до військового Альянсу вже наступного тижня. Про це йдеться у відповідному листі, який міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надіслав союзникам по НАТО напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбудеться 3 -4 грудня в Брюсселі.

Про це повідомило видання Reuters, яке ознайомилося з листом Андрія Сибіги.

Як пише видання, Україна заявляє, що визнає, що не може вступити до НАТО, поки не закінчиться війна, але надання запрошення зараз «продемонструвало б президенту Росії Володимиру Путіну, що одна з його головних цілей - не допустити, щоб Київ став членом НАТО - не була досягнута».

«НАТО декларує, що Україна приєднається до альянсу і що вона перебуває на «незворотному» шляху до членства. Але офіційного запрошення не надсилало і не встановлювало часових рамок. Дипломати НАТО кажуть, що серед членів альянсу немає консенсусу щодо запрошення України на даному етапі. Будь-яке таке рішення вимагало б згоди всіх 32 країн-членів НАТО», - пише Reuters.

При цьому, як пише видання, Андрій Сибіга у своєму листі, написаному англійською, стверджував, що саме зараз настав час для надання запрошення.

«Ми вважаємо, що запрошення має бути надане на цьому етапі. Це стане адекватною відповіддю Союзників на постійну ескалацію війни, розв'язаної Росією, останнім проявом якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військових і використання України як випробувального полігону для нової зброї. Закликаю вас підтримати рішення запросити Україну до Альянсу як один із підсумків Зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року», - цитує Reuters лист очільника МЗС України.

До цього у Міністерстві закордонних справ України відреагували на останні заяви президента РФ Володимира Путіна про можливі удари новими ракетами «Орєшнік» по «центрах ухвалення рішень у Києві».

Більше 80% українців взяли б участь у референдуму щодо вступу до ЄС та НАТО, якщо б такий відбувся найближчим часом. З них, 88% проголосували за вступ до ЄС, а 86% підтримали б вступ до НАТО.