У МЗС України відреагували на погрози Путіна щодо ракетних ударів «Орєшніком»

Георгій Тихий, фото: МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останні заяви президента РФ Володимира Путіна про можливі удари новими ракетами «Орєшнік» по «центрах ухвалення рішень у Києві».

Речник МЗС Георгій Тихий сказав, що цими заявами Путін демонструє, що «він є єдиною людиною, яка хоче продовжити цю війну та розширити цю війну».

Він зазначив, що Путін зробив цю заяву під час візиту до Казахстану, демонструючи зневагу не лише до цієї країни, але й до інших держав, які закликають уникати ескалації. Йдеться, зокрема, про Китай, Бразилію та інші країни.

«Ми очікуємо, що ці країни дадуть відповідь на заяву Путіна. Це має велике значення», — підкреслив Тихий.

Представник МЗС додав, що Росія стрімко перетворюється на другу Північну Корею, адже до цього лише КНДР була державою, яка систематично погрожувала ракетними ударами іншим країнам.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не хоче завершувати війну і погрожує Україні ракетами «Орешник», щоб зірвати спроби обраного президента США Дональда Трампа закінчити війну.