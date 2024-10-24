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Українці підтримують вступ до ЄС та НАТО: результати опитування

Більше 80% українців взяли б участь у референдуму щодо вступу до ЄС та НАТО, якщо б такий відбувся найближчим часом. З них, 88% проголосували за вступ до ЄС, а 86% підтримали б вступ до НАТО.

Про це свідчать результати опитування, яке проводилось Центром Разумкова 20-26 вересня. 

Українці підтримують вступ до НАТО та ЄС. Фото: Центр РазумковУкраїнці підтримують вступ до НАТО та ЄС. Фото: Центр Разумков

Зазначається, що підтримка вступу до ЄС найвища серед жителів західної України — 96%, а найменша на півдні — 69%. Щодо НАТО, найвищий рівень підтримки також на заході — 95%, тоді як на півдні — 64%.

За даними Центру Разумкова, за останні три роки підтримка євроінтеграції серед українців зросла. Зокрема, у листопаді-грудні 2021 року за вступ до ЄС проголосували б 78%, а за НАТО — 70%.

Опитування проводили методом face-to-face серед 2016 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як інформували раніше, станом на вересень 2024 року голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у рейтингу довіри українців серед політиків має 46%. Він є другим після президента Володимира Зеленського, рейтинг якого склав 51%.

Нагадаємо, що згідно опитувань абсолютна більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, які мають зв'язок із Росією. 

Нагадаємо, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського залишається незмінним з травня 2024 року. Наразі 59% українців довіряють главі держави, тоді як 37% — не довіряють. 

Раніше повідомлялось, що за результатами опитування 38% українців вважають, що Захід починає втомлюватися від надання допомоги Україні, проте 54% українців вірять, що Захід підтримує прагнення до завершення війни на умовах, які будуть прийнятними для України. 

Крім того «МикВісті» інформували, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.

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