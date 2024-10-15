80% українців підтримують заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ, — опитування

Інфографіка Київського міжнародного інституту соціології

Абсолютна більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, які мають зв'язок із Росією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 20 вересня до 3 жовтня.

Згідно з даними, 80% українців підтримують ухвалення закону про заборону російської православної церкви, тоді як 16% — проти, і 4% — не визначилися.

Інфографіка Київського міжнародного інституту соціології

Підтримка заборони діяльності РПЦ спостерігається у всіх регіонах країни: від 71% на сході до 83% на заході. Також 61% респондентів підтримують ідею існування в Україні лише однієї Православної Церкви, 16% респондентів виступають проти, а для 20% респондентів це питання не важливе.

Щодо об'єднання церков, найбільшу підтримку отримала ідея, за якою ієрархи та священники УПЦ МП, які не мають зв'язків із РФ, можуть приєднатися до Православної церкви України. Цей варіант підтримують 47% опитаних, і 66% серед тих, хто вже визначився з думкою.

Нагадаємо, що у серпні цього року Верховна Рада України підтримала законопроєкт «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Про методологію:

Упродовж з 20 вересня по 3 жовтня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про релігійну самоідентифікацію населення, а один із замовників додав запитання про ставлення до створення єдиної Православної Церкви і до Закону про заборону окремих релігійних організацій.. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2004 респонденти у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% — для показників, близьких до 10%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Однак соціологи вважають, що попри це, отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нагадаємо, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського залишається незмінним з травня 2024 року. Наразі 59% українців довіряють главі держави, тоді як 37% — не довіряють.

Раніше повідомлялось, що за результатами опитування 38% українців вважають, що Захід починає втомлюватися від надання допомоги Україні, проте 54% українців вірять, що Захід підтримує прагнення до завершення війни на умовах, які будуть прийнятними для України.

Крім того «МикВісті» інформували, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.