Зеленський закликає прийняти в НАТО вільну частину України, а окуповані території повертати дипломатичним шляхом

Зеленський закликав включити в НАТО вільні території України, а окуповані землі повертати мирним шляхом. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «гаряча фаза» війни з Росією можна зупинити, якщо неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територій Україна повертатимуть дипломатичними шляхами.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Він акцентував, що у самому запрошенні до НАТО мають бути зафіксовані міжнародно визнані кордони України.

«Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території», — сказав президент.

На його думку, такий формат припинення вогню гарантує, що Росія не зможе захоплювати нові території України.

Нагадаємо, Україна просить, щоб НАТО надало їй запрошення приєднатися до військового Альянсу вже наступного тижня.