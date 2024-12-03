Україна офіційно відмовляється від альтернатив, які заміняють членство в НАТО

Прапори країн НАТО, фото: ukrainianworldcongress.org

Україна відмовляється від альтернативних форматів гарантій безпеки, які можуть бути запропоновані як альтернатива членству країни в НАТО.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди наближення 30-річчя підписання Будапештського меморандуму.

У МЗС України нагадали, що 5 грудня виповнюється 30 років з часу підписання Меморандуму про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, також відомого як Будапештський меморандум. Одним з гарантів безпеки України була РФ.

«Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії РФ є повноправне членство України в НАТО», — йдеться в заяві.

При цьому дипломати зазначають, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

«Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО», — наголошує МЗС.

Слід зазначити, що Президент Володимир Зеленський припускає, що у разі вступу України до НАТО пʼята стаття про колективну безпеку поширюватиметься не на всю територію. Але запрошення «частинами» бути не може.

Як відомо, Україна просить, щоб НАТО надало їй запрошення приєднатися до військового Альянсу вже наступного тижня. Про це йдеться у відповідному листі, який міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надіслав союзникам по НАТО напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбудеться 3-4 грудня в Брюсселі.