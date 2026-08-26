КП «Свій дім» у Миколаєві планують передати 8 квартир — їх відремонтують для переселенців

КП «Свій дім» збираються передати 8 квартир, які відремонтують для переселенців. Ілюстративне фото: Суспільне

Міськрада Миколаєва планує передати КП «Свій дім» вісім квартир. Вони перебувають у комунальній власності міста. Житло мають відремонтувати за участі благодійного фонду, щоб далі там могли жити переселенці.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства Миколаївської міськради 25 серпня, пишуть «МикВісті».

Заступниця начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради Тетяна Дмитрова пояснила, що за проєктом рішення пропонують забрати у КЖЕП Центрального району комунальне майно — квартири по вулиці Айвазовського, 4, вулиці Євгена Логінова, 12/3, вулиці Космонавтів, 104.

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Вісім квартир збираються передати КП «Свій дім» на праві узуфрукта, щоб житло відремонтував благодійний фонд «Карітас». Далі житло мають передати внутрішнім переселенцям.

Право узуфрукта — це право безоплатного володіння та користування чужим майном із правом отримувати від нього доходи, але без права продавати, дарувати чи відчужувати його.

Депутат Євген Прудник (обраний від «ОПЗЖ») поцікавився, чим займається КП «Свій дім». На його думку, це незрозуміло.

Заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова відповіла, що КП створили, щоб воно займалося доступним житлом.

— Є доступне житло, є соціальне житло. Якщо у нас буде доступне житло, тобто у нас щось буде здобудоване, то КП «Свій дім» буде займатися, щоб передавати в оренду це житло і заробляти для громади гроші. Але крім того, у них у статуті є дуже багато функцій: утримання, оренда, — пояснила Тетяна Дмитрова.

Заступниця начальника управління комунального майна міськради Тетяна Дмитрова. Фото: МикВісті

Вона також зазначила, що зараз підприємство має на балансі близько 35 квартир. Також очікують постанову Кабміну, за якою житло розділять на соціальне, яке не можна буде приватизувати, а лише використовувати, та доступне, яке можна буде здавати в оренду за гроші.

— Вони (КП «Свій дім», — прим.) за кошти громади, які виділяються, роблять паспортизацію, готовлять документи і готують квартири для подальшого заселення — вивозять сміття, щоб далі туди зайшли благодійні фонди і відремонтували жило, — додала заступниця начальника управління комунального майна.

Тетяна Дмитрова запевнила, що квартири будуть лише на балансі у КП. З них нікого не виселятимуть: якесь жило перейшло місту, оскільки померли власники та немає спадкоємців, інше було пустим.

— Це всі квартири комунальної форми власності. На чотири з них вже оформлено право за територіальною громадою Миколаєва. Три з них ще в процесі оформлення права власності, — зазначила Тетяна Дмитрова.

Також вона уточнила, що переселенці квартиру не отримують у власність, а лише житимуть у ньому.

— Після ремонту квартир буде включатися квартирний відділ. Для розподілу квартир є градація, кому ці квартири передадуть. Головна умова, щоб це не були сім'ї військових. На сьогодні у черзі багато сімей, які потребують розміщення як ВПО. Ремонтуємо тільки для них. Але на балансі квартири стоятимуть у «Своєму домі», — пояснила заступниця начальника управління комунального майна.

Члени комісії погодили проєкт рішення, однак зауважили, що хочуть почути від керівника КП «Свій дім», чим займається підприємство.

Нагадаємо, 31 липня Миколаївська міська рада вдруге не проголосувала за реорганізацію комунального підприємства «Свій дім». Його мали перетворити на товариство з обмеженою відповідальністю «Своя домівка». Депутати вважали, що потрібно мати концепцію реформування комунальних підприємств, яку потрібно провести зі змінами у законодавстві, а не відпрацьовувати на одному.

На сесії 30 червня Миколаївська міськрада теж провалила голосування за перетворення комунального підприємства «Свій дім» і його перетворення на ТОВ «Своя домівка».

Крім того, на засіданні 31 липня міськрада вдруге не дала погодження для виділення землі КП «Свій дім» під модульні будинки для переселенців на проспекті Богоявленському. Цей проєкт курує віцемер Сергій Коренєв.

Зрештою на засіданні 6 серпня міськрада погодила виділення землі, але Департаменту міського господарства.