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Південноукраїнська АЕС підписала засекречений договір з будівництва інженерного захисту за майже ₴2,3 млрд

Південноукраїнська атомна електростанція, фото з відкритих джерелПівденноукраїнська атомна електростанція, фото з відкритих джерел

Південноукраїнська атомна електростанція підписала угоду на будівництво інженерного захисту з місцевою компанією за 2 мільярди 280 мільйонів гривень. 

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

ПАЕС заключила договівр з ПрАТ «Юженергобуд». Це вже другий договір з компанією. Попередня угода складала майже 600 мільйонів гривень. Вона передбачала будівництво інженерного захисту критичних елементів станції.

Угодою від 13 грудня передбачені аналогічні роботи. Однак деталі щодо їх проведення у договорі не вказані, закупівлі проводились без відкритих торгів. 

Роботи мають завершити до кінця 2026 року.

Як і повідомлялось раніше, згідно даних аналітичної системи YouControl, ПрАТ «Юженергобуд» зареєстроване у самому Южноукраїнську. Бенефіціаром компанії вказаний Матвій Ясеницький.

Зазначимо, що будівництву захисту передували заяви Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про прольоти російських дронів біля Південноукраїнської атомної електростанції. Лише з початку грудня всього за три кілометри від Південноукраїнської АЕС пролетіли 17 російських ударних дронів.

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