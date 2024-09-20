Російські безпілотники три ночі підряд літали поблизу Південноукраїнської АЕС, — звіт МАГАТЕ

Південноукраїнська атомна електростанція, фото з відкритих джерел

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про прольоти російських дронів біля Південноукраїнської атомної електростанції.

У звіті МАГАТЕ за 19 вересня повідомляється, що подібні випадки були зафіксовані тричі впродовж тижня.

Безпілотники літали на відстані від 1,5 до 6 кілометрів від станції, вказують в агентстві.

— Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що кілька безпілотників літали на відстані від 1,5 до 6 км від АЕС протягом трьох окремих ночей протягом останнього тижня. Повідомлень про пошкодження чи жертв не надходило. Команда була змушена сховатися протягом двох із цих ночей, у тому числі пізно ввечері в середу, коли було чути безпілотники та стрілянину, — йдеться у звіті організації.

Скриншот звіту з офіційного сайту МАГАТЕ

МАГАТЕ зазначило, що ядерна безпека на українських АЕС підтримується, незважаючи на повітряні тривоги та триваючий конфлікт.

Зазначимо, що в ніч з середи 18 вересня на четвер 19 вересня ППО знищила над Миколаївською областю 18 безпілотників типу «Shahed 131/136». Зокрема про рух дронів повідомляли декілька місцевих телеграм-каналів Южноукраїнську.