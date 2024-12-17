У Миколаєві на базі не працюючого ЖЕКу хочуть створити комунальне підприємство для утримання соціального житла

Гуртоитов для переселенців у Миколаєві,. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують створити комунальне підприємство, яке буде відповідальне за утримання соціального житла. Його хочуть запустити на базі не працюючого житлового експлуатаційного підприємства «Соляні».

Такий проєкт рішення підтримали члени комісії ЖКГ Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Щоб створити нове підприємство, необхідно скасувати попереднє рішення про ліквідацію ЖЕКу «Соляні», прийняте у 2023 році. Після чого, за словами заступника директора департаменту ЖКГ Ігоря Набатова, підприємство перепрофілюють та, ймовірно, змінять назву.

— Справа в тому, що у 2023 році департамент ініціював ліквідацію 10 комунальних підприємств, які довго не функціонували. Серед них був і ЖЕК «Соляні», який не здійснював господарської діяльності з 2009 року. Підприємство повністю «пусте», у нього немає жодних боргів. У зв'язку з тим, що на сьогодні виникла необхідність створення окремого комунального підприємства, було вирішено використати вже наявний ЖЕК. Для цього нам необхідно відмінити процедуру ліквідації, а потім затвердити новий статут, можливо, навіть змінити назву, — пояснив Ігор Набатов.

За його словами, підприємство створюється для утримання соціального житла. Зокрема, воно забезпечуватиме догляд за цим житловим фондом, контроль за його станом та виконання поточних ремонтних робіт.

— На сьогоднішній день питання соціального житла є важливим і таким, що розвивається. Соціальне житло — це житло, яке не можна приватизувати, і воно надається громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, а також тим, кого запрошують працювати в Миколаєві. Таке житло місто забезпечує без права приватизації. Миколаїв є одним із двох міст, які беруть участь у проєкті будівництва соціального житла за підтримки данського фонду в мікрорайоні Соляні. Для належного утримання такого житлового фонду й потрібне це підприємство, — додав Ігор Набатов.

Нагадаємо, що у Миколаєві за підтримки Дані у мікрорайоні Північний планують збудувати дитячий садок та житловий будинок з соціальним житлом.

Під час обговорення на комісії створення комунального підприємства депутат міськради від партії «Опозиційна платформа — за життя» Євген Прудник запропонував створити нове підприємство на базі іншого ЖЕКу, зокрема Центрального району, шляхом розширення його функціоналу.

— А чому не створити на базі іншого комунального житлового експлуатаційного підприємства, Центрального району, розширити, наприклад, його функціонал, — запитав він.

Ігор Набатов пояснив, що така можливість розглядалася, проте функціонал ЖЕКу Центрального району суттєво відрізняється від завдань, які хочуть покласти на нове комунальне підприємство.

— ЖЕК Центральний має на балансі не тільки житлові, а й нежитлові приміщення, з яких житлових близько трьох тисяч. Він не забезпечує безпосереднє утримання, його функціонал — облік майна та реагування на аварійні ситуації. Натомість нове підприємство виконуватиме функції управляючої компанії для соціального житла, тому було прийняте рішення створити окреме підприємство, — відповів Ігор Набатов.

Нагадаємо, що раніше, у листопаді 2024 року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вже анонсував створення такого підприємства. Він розповів, що у Миколаєві працюють над створенням фонду муніципального житла і комунальної компанії, яка займатиметься його управління. За його словами, це має вирішити питання забезпечення житлом переселенців та інших соціально вразливих категорій.

Зазначимо, що у 2016 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав відносини мешканців багатоквартирних будинків із ЖЕКами системою «садо-мазо». Він зазначив, що вважає ЖЕКи неефективними управителями комунального майна, а також структурами, які надають свої послуги неякісно.