Відновлення будинків та утримання компідприємств: Депутати ухвалили програму реформування ЖКГ Миколаєва до 2029 року

Тернівське кільце у Миколаєві, березень 2024 року, фото: «МикВісті»

Депутати міської ради ухвалили програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства Миколаєва на 2025-2029 роки. На її виконання впродовж п'яти років потрібно 65,9 мільярда гривень, що дорівнює близько 13 річних бюджетів міста.

Відповідне рішення депутати ухвалили під час онлайн-засідання сесії Миколаївської міської ради 19 грудня, пишуть «МикВісті».

Однак фактична сума фінансування буде меншою, пояснив раніше у коментарі виданню перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов.

— У програмі ми закладаємо ідеальні показники, які нам треба було б реалізувати в сьогоднішніх реаліях. Але, наприклад, по фінансуванню у 2024 році з планових 4,3 мільярда гривень фактично ми отримали 1,2 мільярда гривень. Відповідно, навіть на прикладі цих цифр можна побачити, що план один, а факт — набагато нижчий. У цьому випадку це ще доволі позитивне співвідношення, тому що тут ми отримали співвідношення один до чотирьох. Наступного року, я вважаю, це буде співвідношення один до восьми, якщо не гірше. На планово-бюджетній комісії можна було почути, що у нас 5,3 мільярда гривень — це весь бюджет міста: соцсфера, сфера ЖКГ, зарплати медикам, вчителям і так далі. Тому витратити ці кошти лише на ЖКГ — це неправильно, — пояснив Ігор Набатов.

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Загалом програма реформування ЖКГ на 2025-2029 роки має чотири основні частини заходів:

Ремонт та утримання об’єктів житлового та комунального господарства . Це ремонт та обстеження ліфтів, їх дезінфекція, ремонт інженерних комунікацій, покрівель, мереж водопостачання, опалення та електропостачання, утримання доріг, тротуарів, світлофорів, зупинок, контейнерних майданчиків та інше.

. Це ремонт та обстеження ліфтів, їх дезінфекція, ремонт інженерних комунікацій, покрівель, мереж водопостачання, опалення та електропостачання, утримання доріг, тротуарів, світлофорів, зупинок, контейнерних майданчиків та інше. Ліквідація наслідків збройної агресії РФ проти України . Сюди належить демонтаж та відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів будівель.

. Сюди належить демонтаж та відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів будівель. Утримання комунальних підприємств міста . Йдеться про фінансову підтримка та виконання окремих заходів.

. Йдеться про фінансову підтримка та виконання окремих заходів. Інша діяльність та заходи у сфері житлово-комунального господарства. Сюди належить відшкодування різниці у тарифах, виготовлення техдокументації на житлові будинки, демонтаж самовільно забудованих споруд, обстеження житлового фонду, кремація тварин, дезінсекція з недопущення розплоду комарів та інше.

Співвиконавцями цієї програми є виконавчий комітет, адміністрації районів, управління капбудівництва, антикорупційний департамент та комунальні підприємства міста, серед яких: «ЕЛУ автодоріг», «Миколаївкомунтранс», «Миколаївводоканал», «Миколаївські парки», «Миколаївелектротранс», «Миколаївська ритуальна служба», «ДЄЗ «Пілот», «Центр захисту тварин», «Миколаївоблтеплоенерго» та інші.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планували витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Читайте також статтю «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».