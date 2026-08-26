«Шахеди» атакували Миколаїв, пошкоджено транспортний об’єкт

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті

Минулої доби росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками та ракетою. У Миколаєві під ударом опинився об’єкт транспортної інфраструктури.

Про це зранку 26 серпня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Постраждалих внаслідок атаки на місто немає. У Миколаївському районі росіяни завдали ракетного удару та атакували Куцурубську громаду безпілотником «Молнія». Крім того, чотири рази били FPV-дронами по Очаківській, Куцурубській та Галицинівській громадах.

Раніше повідомлялося, що внаслідок одного з ударів у Лупаревому постраждала 38-річна жінка. Їй надали медичну допомогу, лікування вона продовжує амбулаторно. Також тоді був пошкоджений заклад торгівлі.