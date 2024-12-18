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МСЕК у Миколаєві приєднають до обласної лікарні

Миколаївський обласний центр медико-соціальної експертизи, жовтень 2024 року. Фото: СуспільнеМиколаївський обласний центр медико-соціальної експертизи, жовтень 2024 року. Фото: Суспільне

Миколаївський обласний Центр медико-соціальної експертизи (МСЕК) приєднають до обласної клінічної лікарні. 

Про це йдеться у проєкті рішення Миколаївської обласної ради, що винесено на розгляд сесії облради 19 грудня. 

Згідно документу, медзаклад стане правонаступником МСЕК, зберігаючи обсяг надання послуг. Лікарні передадуть майно, архіви і медико-експертні справи МСЕКу.

Зокрема Миколаївська ОВА має створити комісію з реорганізації установи, а керівництво обласної лікарні проведе в свою чергу інвентаризацію та переоформлення необхідних документів установи.

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У пояснювальній записці до проєкту рішення вказано, що приєднання покращить доступність і якість соціального захисту осіб з інвалідністю та підвищить ефективність роботи медико-соціальної експертизи в регіоні. 

У разі якщо дане рішення буде схвалено депутатським корпусом, звільненим через реорганізацію співробітникам Центру медико-соціальної експертизи мають надати компенсацію. На це з бюджетів самої установи, обласної клінічної лікарні та обласного бюджету хочуть виділити 6,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, у Миколаївській області на базі лікарень створили 37 експертних команд, які замінять медико-соціальні експертні комісії. Загалом в Україні такі команди функціонуватимуть у 286 медзакладах.

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Прокуратура просила лише накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

При цьому в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

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