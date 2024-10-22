Справа МСЕК в Миколаєві: Підозра поки не оголошена, фігуранти не затримані

Виявлені кошти в помешканні керівниці МСЕК на Миколаївщині, фото: Офіс Генеральної прокуратури

У провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Про це у коментарі «МикВісті» сказав керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов.

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

У воєнній прокуратурі деталей щодо справи розкрити відмовились в інтересах слідства, однак зазначили, що підозр та затримань станом на 11:00 оголошено не було.

— Нікого не затримували, підозри наразі не оголошували. Плануємо, збираємо докази. На сайті Генеральної прокуратури по максимуму виклали інформацію. Додати до того, що вже є, не можу. Як довго триватиме процес підготовки оголошення підозри, сказати не можу в інтересах слідства. Але підозра буде оголошена, все планується, — заявив Андрій Кльопов.

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

Схеми з «липовими» довідками на Миколаївщині

У серпні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді. Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Станом на грудень 2023 року у ДБР заявили, що слідчі дії по справі з викриття масштабної схеми заробітку на ухилянтах про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, про яку повідомили у серпні, все ще тривають.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров тоді заявив, що викрита схема заробітку на ухилянтах — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що ДБР проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того, Юрій Гранатуров заявив, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.