Зеленський провів засідання РНБО після обшуків у МСЕК в Миколаєві

Засідання РНБО 22 жовтня, скриншот з відео Володимира Зеленського

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Про це він повідомив у вівторок, 22 жовтня, у своєму Telegram-каналі.

Із доповідями виступили голова Служби безпеки України Василь Малюк та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, які представили результати перевірок та розслідувань кримінальних правопорушень.

— Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців, — повідомив Володимир Зеленський.

Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури, щодо яких РНБО визначила перелік рішень. Основними рішеннями стали цифровізація всіх етапів процесу МСЕК, перевірка декларацій членів комісій та перегляд неправомірних рішень щодо надання інвалідності.

— Цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів, — зазначив президент.

Окрім реформування МСЕК, Президент доручив прем’єру ухвалити необхідні кадрові рішення на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема, у відповідних міністерствах.

Зеленський підкреслив необхідність персональної відповідальності за поточну ситуацію, вказавши на політичну відповідальність Генпрокурора Андрія Костіна. Пізніше стало відомо, що після засідання посадовець подав у відставку.

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.