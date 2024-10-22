Генеральний прокурор України подав у відставку

Андрій Костін. Фото: УНІАН

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про звільнення з посади через скандали про отриманням інвалідності прокурорами.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Андрій Костін зазначив, що президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів, і зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки та розслідуються кримінальні провадження.

Він вважає абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань. Також мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність, у тому числі й політична.

«Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора», — додав Андрій Костін.

Нагадаємо, у Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії «Слуга народу» Тетяни Крупи.