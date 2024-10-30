Прокуратура просить суд накласти арешт на майно керівниці Миколаївської МСЕК, але їй досі не оголосили підозру

Знайдені під час обшуків у Віри Бєлякової гроші, фото: СБУ

Керівниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи Вірі Бєляковій, у помешканні якої було знайдено 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних виробів та російський паспорт сина, досі не повідомлено про підозру.

Інформацію у коментарі «МикВісті» підтвердив керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За словами Андрія Кльопова, триває досудове слідство, однак назвати більших деталей відмовився.

— Нічого не змінилось. Нової інформації для ЗМІ наразі немає. Досудове розслідування триває. Зʼясовуємо обставини. Деталі озвучити не можу. Ми працюємо над тим, щоб для засобів масової інформації можна було щось сказати, — сказав Андрій Кльопов.

Вилучені речові докази, зокрема кошти, наразі вивчає слідство. Прокуратура просить суд про їхній арешт.

— Клопотання ми наступного дня передали в суд, як того вимагає закон. Як тільки нам буде, що розповісти більше, ми про це заявимо, — додав він.

Зазначимо при цьому, що в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

Схеми з «липовими» довідками на Миколаївщині

У серпні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді. Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Станом на грудень 2023 року у ДБР заявили, що слідчі дії по справі з викриття масштабної схеми заробітку на ухилянтах про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, про яку повідомили у серпні, все ще тривають.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров тоді заявив, що викрита схема заробітку на ухилянтах — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що ДБР проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того, Юрій Гранатуров заявив, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.