«Вину не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Віри Бєлякової. Фото: МикВістіСуд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Віри Бєлякової. Фото: МикВісті

У Центральному районному суді Миколаєва у пʼятницю, 19 вересня, пройшло підготовче засідання у справі колишньої виконуючої обовʼязків головного лікаря медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області Віри Бєлякової.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Віру Бєлякову слідство підозрює у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що карається позбавленням волі строком від 5 до 8 років (стаття 114-1). 

Справу слухає суддя Володимир Алєйніков. Під час засідання адвокат Бєлякової Вʼячеслав Грибонос звернув увагу судді, що подавав клопотання про зміну запобіжного заходу, і просив залишити його без змін. Однак Володимир Алєйніков відповів, що клопотання не подавалось під час судового засідання, а отже фактично «не існує в природі».

Віру Бєлякову захищає адвокат Вʼячеслав Грибонос. Фото: МикВістіВіру Бєлякову захищає адвокат Вʼячеслав Грибонос. Фото: МикВісті
Справу слухає суддя Центрального районного суду Володимир Алєйніков. Фото: МикВістіСправу слухає суддя Центрального районного суду Володимир Алєйніков. Фото: МикВісті

Крім того, Володимир Алєйніков звернувся до самої Бєлякової з питанням, чи вважає експосадовиця себе винною, на що та відповіла, що вини у даному кримінальному провадженні не визнає.

Далі сторони узгодили дату наступного засідання, яке, як затвердив суддя, пройде у середині грудня.

Справа Віри Бєлякової

У жовтні 2024 року стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Тоді, як заявили силовики, у в. о. головного лікаря закладу Віри Бєлякової знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації. Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр. Прокуратура просила лише накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

При цьому в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

У травні 2025 року Центральний районний суд відправив посадовицю під арешт.

Після ситуації з обшуками та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

