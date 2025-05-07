Екскерівницю МСЕК Миколаївщини арештували за підозрою у сприянні ухиленню від мобілізації та недекларуванні майна
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- Аліса Мелік-Адамян
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13:05, 07 травня, 2025
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Колишню в. о. головного лікаря медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області Віру Бєлякову суд відправив під арешт без права внесення застави.
Рішення ухвалив Центральний районний суд Миколаєва, пишуть «МикВісті».
Підозру посадовиці було оголошено 20 листопада лише за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Однак, як йдеться у публікації суду, Бєлякову підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема у сприянні ухиленню від мобілізації, службовому підробленні та порушенні антикорупційного законодавства.
Слідство стверджує, що влітку 2024 року посадовиця надала вказівку працівникам закладу щодо постановки та затвердження завідомо неправдивого акту медичного огляду. Військовозобов’язаний отримав статус інваліда 3-ї групи задля уникнення мобілізації.
Крім того, слідство з’ясувало, що підозрювана не задекларувала квартиру в Одесі вартістю понад 2,5 мільйона гривень, чим порушила закон «Про запобігання корупції».
Під час засідання Бєлякова заперечувала проти обрання запобіжного заходу, зазначивши, що не переховувалась, не спілкувалась зі свідками та дотримується процесуальних обов’язків. Її адвокат наголошував на недостатній обґрунтованості підозри.
Однак суддя Іван Дірко підтримав клопотання слідства й ухвалив тримання під вартою без права на заставу.
Обшуки у голови Миколаївської МСЕК
22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.
Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.
Прокуратура просила лише накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.
При цьому в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).
Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.
Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.
Також варто нагадати, Миколаївська обласна рада ще не збирала медичну комісію з даного факту. Тоді очільник облради Антон Табунщик пояснив це тим, що фігурантам не оголосили підозру.
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