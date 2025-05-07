Екскерівницю МСЕК Миколаївщини арештували за підозрою у сприянні ухиленню від мобілізації та недекларуванні майна

Суд арештував посадовицю реорганізованого МСЕКу Миколаєва. Фото: Центральний районний суд

Колишню в. о. головного лікаря медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області Віру Бєлякову суд відправив під арешт без права внесення застави.

Рішення ухвалив Центральний районний суд Миколаєва, пишуть «МикВісті».

Підозру посадовиці було оголошено 20 листопада лише за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Однак, як йдеться у публікації суду, Бєлякову підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема у сприянні ухиленню від мобілізації, службовому підробленні та порушенні антикорупційного законодавства.

Слідство стверджує, що влітку 2024 року посадовиця надала вказівку працівникам закладу щодо постановки та затвердження завідомо неправдивого акту медичного огляду. Військовозобов’язаний отримав статус інваліда 3-ї групи задля уникнення мобілізації.

Крім того, слідство з’ясувало, що підозрювана не задекларувала квартиру в Одесі вартістю понад 2,5 мільйона гривень, чим порушила закон «Про запобігання корупції».

Під час засідання Бєлякова заперечувала проти обрання запобіжного заходу, зазначивши, що не переховувалась, не спілкувалась зі свідками та дотримується процесуальних обов’язків. Її адвокат наголошував на недостатній обґрунтованості підозри.

Однак суддя Іван Дірко підтримав клопотання слідства й ухвалив тримання під вартою без права на заставу.