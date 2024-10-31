Медична комісія облради не збиралась після обшуків у МСЕК, бо: «Жодній особі не повідомлено про підозру»

Постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я, архівне фото: «МикВісті»

Після інформації про обшуки у голови Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи, Миколаївська обласна рада не збирала медичну комісію. Це пояснили тим, що фігурантам не оголосили підозру.

Про це йдеться в офіційній відповіді голови Миколаївської облради Антона Табунщика на звернення депутатки Світлани Федорової, яку вона опублікувала у своєму телеграм-каналі.

В облраді пояснили, що для отримання обʼєктивної інформації щодо дій правоохоронців відносно Віри Бєлякової, звернулись до Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За інформацією прокуратури, обшуки відбувалися в рамках кримінальних проваджень за двома статтями: частиною першою статті 114-1 КК України («Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань») і статтею 368-5 («Незаконне збагачення»).

Відповідно до цього, Миколаївська обласна рада не буде збирати депутатську комісію, поки нікому з фігурантів не оголошено про підозру.

— У вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось. У ході досудового розслідування, розгляд якого триває, проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено кошти, подано клопотання про накладення арешту на вказані кошти. Враховуючи вищезазначене, засідання постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоровʼя, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності буде проведено після опрацювання відповідних управлінських рішень, — зазначив у своїй відповіді Антон Табунщик.

Відповідь голови Миколаївської облради на звернення Світлани Федорової Відповідь голови Миколаївської облради на звернення Світлани Федорової

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Наразі прокуратура просить накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

Крім того, в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

Схеми з «липовими» довідками на Миколаївщині

У серпні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді. Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Станом на грудень 2023 року у ДБР заявили, що слідчі дії по справі з викриття масштабної схеми заробітку на ухилянтах про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, про яку повідомили у серпні, все ще тривають.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров тоді заявив, що викрита схема заробітку на ухилянтах — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що ДБР проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того, Юрій Гранатуров заявив, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.