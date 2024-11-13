Нерухомість на понад $300 тис.: журналісти знайшли у керівниці миколаївської МСЕК три незадекларовані квартири

Віра Бєлякова разом із сином — інтерном медичного вишу Олексієм Максименком, фото з соцмереж

Голова Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи Віра Бєлякова разом із сином придбала за час повномасштабної війни чотири квартири в елітних новобудовах Одеси.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Nikcenter «Шлях до інвалідності: як миколаївські прокурори здобувають надбавки до зарплати».

Нагадаємо, що під обшуків у різних помешканнях Бєлякової були знайдені 450 тисяч доларів, колекції ювелірних прикрас, російський паспорт її сина Олексія Максименка.

В її декларації за 2023 рік офіційно вказана лише одна квартира в Одесі, придбана торік у травні за 1,3 мільйона гривень. Однак журналісти зʼясували, що в родини є ще три незадекларовані квартири.

— Йдеться про квартири в затишних і недешевих новобудовах — ЖК «51 Перлина» в Аркадії, «Альтаїр» та в елітному клубному будинку «Граф». Загальна вартість придбаної нерухомості може складати трьохсот тисяч доларів, — розповідає журналістка.

ЖК «51 Перлина» в Аркадії, фото: ЛУН ЖК «Граф», фото: Нерухомі ЖК «Альтаїр», фото: Нерухомість в Одесі

Зазначимо, що згідно її декларації у 2023 році вона заробила майже пів мільйона гривень, а заощаджень у посадовиці не вказано.

Власником квартир, як виявилось, став син Бєлякової. Нерухомість записана на нього, але до декларації Бєлякової не потрапила.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, йдеться про однокімнатні квартири по вулицях Педагогічній, Дюківській та Генуезькій в місті Одеса.

При цьому, станом на сьогоднішній день, голові МСЕК Вірі Бєляковій досі не оголошена підозра.

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Наразі прокуратура просить накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

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Крім того, в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

Після інформації про обшуки у голови Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи, Миколаївська обласна рада не збирала медичну комісію. Це пояснили тим, що фігурантам не оголосили підозру.