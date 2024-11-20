Через місяць після обшуків голові Миколаївської МСЕК оголосили про підозру

Виявлені кошти в помешканні керівниці МСЕК на Миколаївщині. Фото: Офіс Генеральної прокуратури

Лише через місяць після обшуків очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи Вірі Бєляковій оголосили про підозру.

Інформацію «МикВісті» підтвердили джерела у Службі безпеки України.

Підозру посадовиці висунуто за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Санкція за це передбачає штраф від 2,5 тисяч до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або обмеження волі до 3 років.

Підозра обмежить її можливість виїзду за кордон, зазначає у розмові джерело.

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Як відомо, під час обшуків у різних помешканнях Бєлякової були знайдені 450 тисяч доларів, колекції ювелірних прикрас, а також три незадекларовані квартири, якими володіє її син Олексій Максименко.

Наразі слідчі продовжують збирати доказову базу за статтею 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України).

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Прокуратура просила лише накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

При цьому в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

Також варто нагадати, Миколаївська обласна рада ще не збирала медичну комісію з даного факту. Тоді очільник облради Антон Табунщик пояснив це тим, що фігурантам не оголосили підозру.