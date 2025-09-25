На Одещині керівництво «оновленої МСЕК» підозрюють у торгівлі фіктивними меддовідками для військовозобов'язаних

На Одещині керівництво «оновленої МСЕК» підозрюють у торгівлі фіктивними меддовідками для мобілізованих. Фото: СБУ

В Одеській області керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) підозрюють у видачі підроблених медичних довідок за хабар.

За даними Служби безпеки України, підозрювані ймовірно організували схему з «продажу» довідок про тяжкі захворювання, які давали можливість оформити групу інвалідності. Вартість таких документів становила від трьох тисяч доларів.

Зазначається, щодо схеми залучили членів експертної команди — головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора. Йдеться про не менше півсотні замовлень від «клієнтів», які прагнули уникнути мобілізації або звільнитися зі служби.

СБУ затримала підозрюваних при отриманні коштів. Під час обшуків вилучили чорнові записи, особові справи призовників та смартфони з доказами можливої незаконної діяльності.

На Одещині керівництво «оновленої МСЕК» підозрюють у торгівлі фіктивними меддовідками для мобілізованих. Фото: СБУ На Одещині керівництво «оновленої МСЕК» підозрюють у торгівлі фіктивними меддовідками для мобілізованих. Фото: СБУ На Одещині керівництво «оновленої МСЕК» підозрюють у торгівлі фіктивними меддовідками для мобілізованих. Фото: СБУ

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статті 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та частина 1 статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Підозрювані перебувають під вартою. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про скасування понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів.

Раніше повідомлялось, що в Україні скасували вже 445 рішень медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності для державних посадовців. Це понад чверть від усіх перевірених справ. Перегляди проводяться у межах рішення РНБО, під особливою увагою працівники митниці, податкової та прокуратури.

Реклама

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Прокуратура просила лише накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

При цьому в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

Також варто нагадати, Миколаївська обласна рада ще не збирала медичну комісію з даного факту. Тоді очільник облради Антон Табунщик пояснив це тим, що фігурантам не оголосили підозру.