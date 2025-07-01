МОЗ скасувало сотні рішень МСЕК про інвалідність для посадовців: перевірки тривають

МОЗ скасувало сотні рішень МСЕК про інвалідність для посадовців. Ілюстративне фото: Getty Images

В Україні скасували вже 445 рішень медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності для державних посадовців. Це понад чверть від усіх перевірених справ. Перегляди проводяться у межах рішення РНБО, під особливою увагою працівники митниці, податкової та прокуратури.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Відповідно до інформації, яку МОЗ надали у Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора, перевірили 1692 справи посадових осіб, яким за рішенням МСЕК встановили статус інвалідності.

З них скасували 445 (26,3%), а ще у 286 справах спеціалісти ухвалили нове рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадки) та зміну терміну встановлення інвалідності (60 випадків). Крім того, на перевірку ще чекають майже тисяча рішень.

Найбільша кількість посадовців, справи яких переглядають, працюють у:

Державній митній службі України — всього 810 справ, серед яких розглянули 359, зокрема в 129 випадках рішення скасували, а в 79 — змінили.

Державній податковій службі України — 518 справ, серед яких розглянули 291, зокрема у 90 випадках рішення скасували, а в 64 — змінили.

Органах прокуратури — 448 справ, серед яких розглянули 203, зокрема у 80 випадках рішення скасували, у 45 — змінили, а 121 людині призначили додаткове обстеження.

Нагадаємо, колишню в. о. головного лікаря медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області Віру Бєлякову суд відправив під арешт без права внесення застави.

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

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Прокуратура просила лише накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

При цьому в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

Також варто нагадати, Миколаївська обласна рада ще не збирала медичну комісію з даного факту. Тоді очільник облради Антон Табунщик пояснив це тим, що фігурантам не оголосили підозру.