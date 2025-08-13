Скасували понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців, — директор ДБР

ДБР скасувало понад 800 рішень про інвалідність посадовців. Ілюстративне фото: Суспільне

Державне бюро розслідувань повідомило про скасування понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів.

Про це розповів директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі «Інтерфакс-Україна».

— За ініціативи ДБР за результатами перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів, — зазначив Олексій Сухачов.

За його словами, перевірки охоплюють понад 70 державних органів та 2630 медичних справ посадовців.

Реклама

— Вже розглянуто майже 2 тисячі справ. З них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження, — уточнив директор ДБР.

Перевірки проводяться в межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року. Для цього створено міжвідомчу робочу групу з представників ДБР, МОЗ та інших правоохоронних органів.

За словами Сухачова, фіктивну інвалідність посадовці найчастіше оформлювали для отримання пенсій або уникнення призову.

— Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, — серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів. Робота триває, — зазначив він.

Раніше повідомлялось, що в Україні скасували вже 445 рішень медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності для державних посадовців. Це понад чверть від усіх перевірених справ. Перегляди проводяться у межах рішення РНБО, під особливою увагою працівники митниці, податкової та прокуратури.

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Прокуратура просила лише накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

При цьому в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.

Також варто нагадати, Миколаївська обласна рада ще не збирала медичну комісію з даного факту. Тоді очільник облради Антон Табунщик пояснив це тим, що фігурантам не оголосили підозру.