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На Миколаївщині на базі 37 лікарень запрацюють експертні команди, які замінять МСЕК

У Миколаївській області на базі 37 лікарень створили експертні команди, які замінять медико-соціальні експертні комісії. Загалом в Україні такі команди функціонуватимуть у 286 медзакладах.

За даними міністерства здоров'я, у новій системі працюватимуть 1348 експертних команд, до складу яких увійдуть понад 4,3 тисячі лікарів. Це втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.

На Миколаївщині на базі 37 лікарень запрацюють експертні команди, які замінять МСЕК. Скріншот з дашборду МОЗ На Миколаївщині на базі 37 лікарень запрацюють експертні команди, які замінять МСЕК. Скріншот з дашборду МОЗ 

 Команди сформовані за спеціалізаціями, найбільше за такими профілями, як: «загально-хірургічний», «загальний», «хірургічний» та «травматологічний». 

Згідно даних МОЗ, у Миколаївській області визначили 8 — хірургічних команд, по 6 — травматологічних та загальних, по 4 — кардіологічних та загально-хірургічні, 3 — офтальмологічних, по 2 — фтизіатричних, онкологічних, психіатричних. Наприклад хірургічні команди працюватимуть у Баштанській, Вознесенський, Первомайській лікарнях, а в обласному центру — у лікарні №5. 

Кількість хірургічних команд, які сформовані в Миколаївські області. Скріншот з дашборду МОЗ з Кількість хірургічних команд, які сформовані в Миколаївські області. Скріншот з дашборду МОЗ з 

Слід зазначити, що в Одеській області такі команди створені на базі 46 лікарень, а в Херсонській — в 19. Як повідомляє МОЗ, заклади уточнюватимуть дані до 31 грудня поточного року. 

В міністерстві охорони здоров'я запевняють, що нові установи будуть максимально доступними для пацієнтів і відповідатимуть сучасним стандартам якості медичних послуг.

«Електронна система, яку ми створюємо, допоможе позбутися зайвих паперів і гарантує прозорість та підзвітність у прийнятті рішень експертними командами. У ній буде фіксуватися кожна дія і кожен документ, щоб ніхто не міг заднім числом змінити діагноз чи рішення. Упродовж наступного року будемо розширювати можливості системи та інтегруємо її, щоб іще полегшити роботу лікарям», — переконує заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

У грудні справи, які мали бути розглянуті МСЕК наприкінці цього року або в 2025-му, передадуть до закладів з експертними командами. З 1 січня 2025 року вони розпочнуть повноцінне оцінювання.

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Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року. 

Також повідомлялося, що в Україні з 1 січня стартує перший етап реформи медико-соціальних експертних комісій. Реформа передбачає переведення функцій МСЕК у кластерні лікарні, скасування поняття медико-соціальної експертизи та цифровізованою.

Крім того, у  фігурантів справ щодо корупційних схем у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) знайшли зброю, елітні автівки та мільйони гривень на рахунках.

Пізніше, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає удосконалення роботи медико-соціальної експертної комісії.

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