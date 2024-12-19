У Миколаєві змінили графіки руху тролейбусів
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
13:05, 19 грудня, 2024
-
У Миколаєві оновили розклад руху тролейбусних маршрутів.
Про це повідомляє «Миколаївелектротранс».
У повідомленні зазначили, щодо питань руху електротранспорту можна звернутись на гарячу лінію підприємства за телефоном: 0950843804.
Також нагадали, що пасажири можуть використовувати сервіси CityBus та EasyWay для відслідковування руху транспорту в реальному часі.
Крім цього, розклад руху електротранспорту можна переглянути на сайті підприємства за посиланням: https://mkelektrotrans.mk.ua/schedule
Раніше повідомлялось, у Миколаєві тестують новий тролейбусний маршрут з мікрорайону Північний до міської лікарні №4. Кінцева точка цього маршруту — будинок культури Будівельників на Сухому фонтані.
Останні новини про: Миколаївелектротранс