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У Миколаєві змінили графіки руху тролейбусів

Фото: «Миколаївелектротранс»У Миколаєві оновили розклад руху тролейбусів. Фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві оновили розклад руху тролейбусних маршрутів.

Про це повідомляє «Миколаївелектротранс».

У повідомленні зазначили, щодо питань руху електротранспорту можна звернутись на гарячу лінію підприємства за телефоном: 0950843804.

Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»
Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»
Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»
Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»
Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»
Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»
Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»Оновлені графіки руху тролейбусів. Зображення: «Миколаївелектротранс»

Також нагадали, що пасажири можуть використовувати сервіси CityBus та EasyWay для відслідковування руху транспорту в реальному часі. 

Крім цього, розклад руху електротранспорту можна переглянути на сайті підприємства за посиланням: https://mkelektrotrans.mk.ua/schedule

Раніше повідомлялось, у Миколаєві тестують новий тролейбусний маршрут з мікрорайону Північний до міської лікарні №4. Кінцева точка цього маршруту — будинок культури Будівельників на Сухому фонтані.

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