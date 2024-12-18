Мікрорайон Північний — Сухий фонтан: у Миколаєві тестують новий тролейбусний маршрут

У Миколаєві тестують новий тролейбусний маршрут з мікрорайону Північний. Фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві тестують новий тролейбусний маршрут з мікрорайону Північний до міської лікарні №4. Кінцева точка цього маршруту — будинок культури Будівельників на Сухому фонтані.

Про це повідомили у «Миколаївелектротрансі».

На підприємстві вважають, що цей маршрут буде зручним для лікарів та пацієнтів Миколаївської міської лікарні №4, оскільки його графік враховуватиме, щоб люди могли користуватись ним, аби доїхати на роботу чи на лікарський огляд. Також зазначається, що учні та вчителі Миколаївської гімназії №39 зможуть доїхати на навчання з мікрорайону Північний.

Під час тестування маршруту звіряють хронометраж руху між зупинками, заміряється наскільки вистачає заряду акумуляторів, та робиться огляд проблемних ділянок дороги.

«Також у процесі підготовки ми робимо озвучку всіх зупинок з новими назвами, виводимо текстові повідомлення на інформатори, а також здійснюємо їх прив'язку до конкретних зупинок через GPS-трекери. Це все потребує часу й роботи всього колективу комунального підприємства», — розповів директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

Нагадаємо, у Миколаєві триває тестування маршруту №79, яке передбачає його продовження до кінцевої зупинки у мікрорайоні Варварівка. Наразі проходить тестування, під час якого вивчається пасажиропотік у різний час доби. На основі цих даних планують сформувати графік руху автобусів.

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко розповів, що ідеальним рішенням було б випустити на маршрут у Варварівку вісім автобусів, проте навіть шість великих автобусів суттєво покращать ситуацію з транспортом у цьому районі.

Також нещодавно в Миколаєві відкрили новий тролейбусний маршрут №1 «м/н Кульбакине — м/н Північний». Наразі на маршруті курсуватиме чотири одиниці тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.