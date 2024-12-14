Навіть 6 великих автобусів у Варварівку буде позитивом, — директор «Миколаївпастрансу» про новий маршрут

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко розповів про плани запуску нового автобусного маршруту у Варварівку. За його словами, ідеальним рішенням було б випустити на маршрут вісім автобусів, проте навіть шість великих автобусів суттєво покращать ситуацію з транспортом у цьому районі.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

— Ми плануємо, що перший автобус виїжджатиме з Варварівки о 7 ранку, а останній рейс буде о 19:50. Зараз у Варварівці немає комунального транспорту, тому навіть запуск шести автобусів буде значним покращенням для жителів, — пояснив Дмитро Тесленко.

Він підкреслив, що КП «Миколаївпастранс» активно працює над тим, щоб запустити цей транспорт.

— Місцеві мешканці будуть задоволені, якщо на додачу до маршруток №3 з’являться ще й великі автобуси, — додав він.

Нагадаємо, у Миколаєві триває тестування маршруту №79, яке передбачає його продовження до кінцевої зупинки у мікрорайоні Варварівка. Наразі проходить тестування, під час якого вивчається пасажиропотік у різний час доби. На основі цих даних планують сформувати графік руху автобусів.

Нагадаємо, що в миколаївських міських автобусах з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою. Поки що термінали встановили в п’яти автобусах КП «Миколаївпастранс».

Також нещодавно в Миколаєві відкрили новий тролейбусний маршрут №1 «м/н Кульбакине — м/н Північний». Наразі на маршруті курсуватиме чотири одиниці тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.