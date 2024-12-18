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Облрада створить відзнаку «За захист Миколаївщини»

Ілюстративне фото медалі «За оборону Миколаєва». Фото: «МикВісті»Ілюстративне фото медалі «За оборону Миколаєва». Фото: «МикВісті»

На розгляд депутатів обласної ради виносять проєкт рішення про створення відзнаки «За захист Миколаївщини». Нею будуть нагороджувати усіх, хто брав участь в обороні регіону під час повномасштабної війни.

Про це йдеться у проєкті рішення Миколаївської обласної ради, який планують розглянути на сесії 19 грудня, пишуть «МикВісті».

Зазначається, що відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які брали безпосередню участь у обороні Миколаївської області, а саме: військовослужбовці, поліцейські, особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, посадові особи митних органів, члени добровольчих формувань територіальних громад.

Також можуть бути нагороджені працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ, а також волонтери, залучені до виконання завдань із забезпечення оборони Миколаївської області.

У випадку нагородження особи посмертно, відзнаку отримують члени сім'ї загиблого.

Подання про нагородження відзнакою попередньо розглядатимуться на засіданні відповідної комісії, члени якої працюватимуть на громадських засадах. 

Раніше повідомлялось, що у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України (ЗСУ) з’явилась нова відзнака — «За штурм», яка буде вручатись військовослужбовцям, які проявили особисту мужність, рішучість та професіоналізм у виконанні своїх обов’язків.

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