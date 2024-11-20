Нова відзнака «За штурм»: десантники отримають почесну нагороду за мужність у штурмових діях

Нова відзнака «За штурм». Скріншот з соціальних мереж ДШВ ЗСУ

У Десантно-штурмових військах Збройних Сил України (ЗСУ) з’явилась нова відзнака — «За штурм», яка буде вручатись військовослужбовцям, які проявили особисту мужність, рішучість та професіоналізм у виконанні своїх обов’язків.

Про це повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Згідно з новим положенням, нагорода призначена для тих, хто не менше двох разів брав участь у виконанні бойового завдання у складі штурмових груп, здійснюючи ближній бій для захоплення або знищення об'єктів противника.

«Ця нагорода є відзнакою командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Вона має овальну форму з класичним вінком з лаврових гілок, що символізує перемогу та честь. В центрі відзнаки розташований окопний ніж срібного кольору, який пронизує лінію оборони противника, вказуючи на важливість безпосереднього зіткнення з ворогом у ближньому бою, в окопах і на інших критичних ділянках фронту», — йдеться у повідомленні.

На нижній частині відзнаки розташована табличка з написом «За штурм», що підкреслює особисту участь військовослужбовця у штурмових діях.

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