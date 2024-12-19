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Працівника порту Миколаєва засудили до 15 років за держзраду: він зливав дані про кораблі росіянам

Працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ, засудили до 15 років тюрми.

Як повідомили в Службі безпеки України, російський агент шпигував за військовими кораблями, а також морськими суднами торговельного флоту, які експортують агропродукцію.

За даними справи, щоб відслідкувати локації українських плавзасобів, він встановив декілька вебкамер поблизу місцевого порту. Ці відеопристрої показували безперервну онлайн-трансляцію акваторії.

У результаті спецоперації в лютому 2024 року правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався встановити ще одну відеокамеру.

Крім того, ще одним його завданням було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, у тому числі військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, російським агентом виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ завербувала наприкінці 2023 року.

Російського агента, що шпигував за кораблями у Миколаєві, засудили до 15 років, фото: Миколаївська обласна прокуратураРосійського агента, що шпигував за кораблями у Миколаєві, засудили до 15 років, фото: Миколаївська обласна прокуратура
Російського агента, що шпигував за кораблями у Миколаєві, засудили до 15 років, фото: СБУРосійського агента, що шпигував за кораблями у Миколаєві, засудили до 15 років, фото: СБУ

У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. У подальшому агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з РФ та інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що раніше також до 15 років вʼязниці засудили мешканця Миколаєва, який за гроші передавав російському агенту дані місцях розташування Збройних сил України та спостерігав за територією підприємства «Нібулон».

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