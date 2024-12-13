Передавав дані про розташування ЗСУ і спостерігав за територією «Нібулону»: жителя Миколаєва засудили до 15 років

Жителя Миколаєва засудили до 15 років за державну зраду. Ілюстраційне фото: Fotolia

Мешканець Миколаєва за гроші передавав російському агенту дані місцях розташування Збройних сил України та спостерігав за територією підприємства «Нібулон». Його засудили до 15 років вʼязниці.

Про це повідомляє центр Центр журналістських розслідувань з посиланням на вирок суду.

Суд встановив, що уродженець Миколаєва Єгоров Володимир Олегович, в січні та лютому 2024 року працював на невстановленого представника Російської Федерації.

«Він надавав йому відомості про місця дислокації підрозділів Збройних сил України, а також за допомогою камер відеоспостереження стежив за територією компанії «Нібулон» і акваторією ріки Південний Буг», — пише видання.

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Також зауважили, що заздалегідь куплену камеру відеоспостереження чоловік встановив 5 лютого 2024 року на промислово-робочій вежі №9 зерносховища «Нібулон».

«Засуджений встиг відправити агенту РФ три скриншоти з додатку Google Maps, де були точні координати факультету підготовки офіцерів запасу, де перебували українські військовослужбовці», — додали у повідомленні.

У виданні вказали, що за свою роботу Володимир Єгоров 17 січня 2024 року отримав від росіян 6 тисяч гривень, а 31 січня 2024 року — ще 10 тисяч гривень.

Володимир Єгоров у суді визнав свою вину у повному обсязі, однак відмовився давати покази.

Суд визнав його винним у державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Вирок — 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого, він ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, у Миколаєві триває суд над 49-річним чоловіком, якого звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану. Він за гроші передавав представникам РФ дані про розташування військових підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури Миколаєва.