Знімав будівлі ТЦК: у Миколаєві судять місцевого мешканця за звинуваченням у держзраді

У Миколаєві судять місцевого мешканця за звинуваченням у державній зраді. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Миколаєві триває суд над 49-річним чоловіком, якого звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

За даними слідства, у лютому 2023 року обвинувачений погодився за гроші передавати представникам РФ дані про розташування військових підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури Миколаєва.

Чоловік фотографував та знімав на відео будівлі ТЦК, а матеріали пересилав у Telegram представнику РФ. Для отримання коштів він передав свій банківський рахунок.

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Під час судового засідання вивчали дані з мобільного телефону обвинуваченого. Експерти відновили видалені файли та листування з ймовірним представником РФ. Ці матеріали містили відеозаписи будівель ТЦК та підтвердження зв'язків із ворожою стороною.

Прокурор звернувся до суду з проханням надати ще час для пошуку файлів, які мають значення для справи. Суд задовольнив клопотання та відклав детальний розгляд відновлених матеріалів.

Зазначається, що обвинувачений заперечує свою причетність, і стверджує, що відео робив виключно через інтерес до архітектури. Чоловік також заявив, що справа є сфабрикованою.

Повідомляється, що суд продовжив обвинуваченому строк тримання під вартою. Справу розглядає колегія суддів під головуванням Сергія Медюка.

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