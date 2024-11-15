Знімав будівлі ТЦК: у Миколаєві судять місцевого мешканця за звинуваченням у держзраді
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- Світлана Іванченко
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19:05, 15 листопада, 2024
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У Миколаєві триває суд над 49-річним чоловіком, якого звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану.
Про це повідомили в пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.
За даними слідства, у лютому 2023 року обвинувачений погодився за гроші передавати представникам РФ дані про розташування військових підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури Миколаєва.
Чоловік фотографував та знімав на відео будівлі ТЦК, а матеріали пересилав у Telegram представнику РФ. Для отримання коштів він передав свій банківський рахунок.
Під час судового засідання вивчали дані з мобільного телефону обвинуваченого. Експерти відновили видалені файли та листування з ймовірним представником РФ. Ці матеріали містили відеозаписи будівель ТЦК та підтвердження зв'язків із ворожою стороною.
Прокурор звернувся до суду з проханням надати ще час для пошуку файлів, які мають значення для справи. Суд задовольнив клопотання та відклав детальний розгляд відновлених матеріалів.
Зазначається, що обвинувачений заперечує свою причетність, і стверджує, що відео робив виключно через інтерес до архітектури. Чоловік також заявив, що справа є сфабрикованою.
Повідомляється, що суд продовжив обвинуваченому строк тримання під вартою. Справу розглядає колегія суддів під головуванням Сергія Медюка.
Раніше 21-річний миколаївський студент Ростислав Савченко, якого засудили до 10 років тюрми за поширення інформації про переміщення Сил оборони України, розповів, як на нього із пропозицією про співпрацю вийшли російські загарбники.
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